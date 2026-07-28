Bursa Transfer Manchester United: Tchouameni Makin Dekat, Manu Kone Belum Jelas, Leao Terancam Dilepas

Aurelien Tchouameni menjadi salah satu pemain yang masih diragukan tampil saat Timnas Prancis menghadapi Timnas Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium. (Instagram @equipedefrance)

JawaPos.com - Manchester United terus bergerak mencari tambahan amunisi jelang bergulirnya musim 2026/2027.

Klub berjuluk Setan Merah itu masih fokus memperkuat lini tengah, dengan nama gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouameni, kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.

Laporan dari Inggris menyebut peluang United mendapatkan Tchouameni kini semakin terbuka. Real Madrid dikabarkan siap mempertimbangkan melepas pemain asal Prancis tersebut apabila rencana mereka mendatangkan Rodri dari Manchester City berhasil terealisasi.

Meski baru memperpanjang kontrak Tchouameni, langkah tersebut disebut lebih bertujuan menjaga nilai jual sang pemain. Madrid juga ingin menghindari risiko kehilangan gelandang berusia 26 tahun itu secara cuma-cuma ketika kontraknya mendekati masa berakhir.

Apabila Rodri benar-benar merapat ke Santiago Bernabeu, Tchouameni diperkirakan akan mendapat izin mencari klub baru. Manchester United disebut menjadi kandidat terdepan untuk menampung mantan pemain AS Monaco tersebut.

Di sisi lain, upaya Man United memboyong Manu Kone dari AS Roma masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Hingga akhir Juli, manajemen klub belum mengajukan tawaran resmi kepada Giallorossi.

Situasi tersebut mulai memunculkan rasa frustrasi di kubu Roma. Mereka menilai Manchester United terlalu lama mengambil keputusan, sementara Kone menjadi salah satu aset penting yang masa depannya perlu segera dipastikan.