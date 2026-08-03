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Risma Azzah Fatin
Selasa, 4 Agustus 2026 | 06.16 WIB

Denzel Dumfries Jalani Debut Bersama Real Madrid dan Tampil Menjanjikan Kontra Fiorentina pada Laga

Denzel Dumfries (Bein Sports) - Image

Denzel Dumfries (Bein Sports)

JawaPos.com – Denzel Dumfries resmi menjalani debut bersama Real Madrid dalam pertandingan pramusim menghadapi Fiorentina.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Bek asal Belanda tersebut tampil selama 75 menit dalam laga yang berakhir dengan skor imbang 2-2.

Penampilan pertamanya mendapat perhatian karena ia harus bermain di luar posisi alaminya.

Dalam pertandingan tersebut, Dumfries yang biasanya beroperasi sebagai bek kanan ditempatkan lebih menyerang sebagai sayap kanan oleh pelatih José Mourinho.

Perubahan posisi itu menjadi bagian dari strategi Mourinho untuk mengembangkan variasi permainan Real Madrid.

Dumfries mengaku bangga dapat mengenakan seragam Real Madrid dan siap bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain.

Pemain internasional Belanda itu menunjukkan beberapa momen positif selama laga berlangsung.

Ia hampir mencetak gol pada babak pertama setelah menerima umpan dari Arda Güler, tetapi tembakannya masih mampu dihentikan oleh pertahanan Fiorentina.

Selain itu, Dumfries juga aktif membantu serangan melalui sisi kanan lapangan dengan mengandalkan kemampuan fisiknya.

Meski penampilannya belum sepenuhnya sempurna karena masih beradaptasi dengan kondisi fisik dan sistem permainan baru, Dumfries menunjukkan sikap profesional.

Editor: Hanny Suwindari
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