Harga Rodri Terungkap usai Manchester City Menegaskan Nilai Minimum kepada Real Madrid

JawaPos.com – Real Madrid kini mengetahui nilai transfer yang diminta Manchester City untuk melepas Rodri pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Klub asal Inggris tersebut dikabarkan hanya bersedia membuka negosiasi apabila menerima tawaran sekitar EUR 75 juta atau sekitar Rp1,42 triliun. Nilai tersebut masih berada di atas angka yang saat ini siap dibayarkan oleh Real Madrid.

Menurut laporan, Real Madrid baru bersedia mengajukan tawaran sekitar EUR 50 juta atau sekitar Rp947 miliar untuk gelandang tim nasional Spanyol tersebut.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar EUR 25 juta atau sekitar Rp473 miliar antara valuasi kedua klub. Perbedaan tersebut membuat proses negosiasi diperkirakan belum dapat berkembang dalam waktu dekat.

Rodri tetap menjadi salah satu target utama Real Madrid untuk memperkuat lini tengah setelah kepergian Toni Kroos dan Luka Modrić. Penampilan impresifnya bersama tim nasional Spanyol pada Piala Dunia FIFA 2026 semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia.

Kualitas dalam mengatur tempo permainan, merebut bola, serta kepemimpinannya menjadi alasan utama Real Madrid terus memburunya.

Di sisi lain, Rodri baru menjalani operasi punggung yang membuatnya diperkirakan absen pada awal musim bersama Manchester City. Meski diproyeksikan kembali bermain pada September, kondisi tersebut menambah pertimbangan dalam proses transfernya.