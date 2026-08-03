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Risma Azzah Fatin
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.17 WIB

Robert Lewandowski Jadi Penentu Kemenangan Chicago Fire saat Hadapi Inter Miami

Robert Lewandowski (Bein Sports) - Image

Robert Lewandowski (Bein Sports)

JawaPos.com – Robert Lewandowski tampil gemilang dengan mencetak dua gol saat Chicago Fire meraih kemenangan 2-1 atas Charlotte dalam lanjutan kompetisi.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Penyerang asal Polandia itu menjadi pahlawan kemenangan pada laga kandang perdananya bersama Chicago Fire di hadapan lebih dari 32 ribu penonton.

Sementara itu, kembalinya Lionel Messi bersama Inter Miami berakhir tanpa kemenangan setelah timnya hanya bermain imbang 2-2.

Charlotte lebih dahulu memimpin pertandingan melalui gol Pep Biel pada menit ke-18. Namun, Lewandowski langsung menyamakan kedudukan hanya 93 detik kemudian melalui tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan kiper lawan.

Pada babak kedua, Lewandowski kembali mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Robin Lod untuk memastikan kemenangan Chicago Fire.

Di pertandingan lain, Lionel Messi memulai laga dari bangku cadangan sebelum masuk pada menit ke-53 saat Inter Miami telah unggul 2-1 atas Columbus Crew. Inter Miami membuka keunggulan melalui Luis Suárez, tetapi gol bunuh diri Casemiro sempat membuat Columbus Crew menyamakan skor.

Noah Allen kemudian membawa Inter Miami kembali unggul sebelum pertandingan memasuki menit-menit akhir.

Keunggulan Inter Miami gagal dipertahankan setelah Brais Méndez mencetak gol pada menit ke-85 melalui umpan silang yang langsung masuk ke gawang tanpa tersentuh pemain lain. Gol tersebut memastikan pertandingan berakhir imbang 2-2 sekaligus menutup laga kembalinya Messi ke lapangan.

Di sisi lain, Lewandowski sukses mencuri perhatian berkat dua gol yang mengantarkan Chicago Fire meraih kemenangan penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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