Afrika Selatan Investigasi Kematian Jayden Adams usai Piala Dunia 2026, FIFA Sampaikan Belasungkawa

Pemain Afrika Selatan, Jayden Adams, meninggal dunia. (Instagram/@jaydenadams_23)
JawaPos.com - Baru saja tampil di Piala Dunia 2026, gelandang Afrika Selatan Jayden Adams dikabarkan meninggal dunia. Dilansir ESPN, pemain Mamelodi Sundowns FC itu ditemukan tak bernyawa pada Minggu (12/7) pagi waktu setempat. Jenazahnya ditemukan di kawasan Military Road, Schotschekloof, Cape Town.
Kepolisian setempat menyatakan penyebab kematian Adams masih dalam proses penyelidikan.
"Kejadian seputar insiden ini masih dalam penyelidikan," demikian pernyataan kepolisian.
Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, Adams memang terlihat murung selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Dia tidak ikut berselebrasi ketika Afrika Selatan memastikan lolos ke babak 32 besar. Adams juga tak berlari bersama rekan-rekannya di lapangan dan hanya duduk saat skuad Bafana Bafana berpesta di ruang ganti.
Meski demikian, gelandang berusia 24 tahun itu tetap tampil dalam tiga pertandingan bersama tim nasional Afrika Selatan sepanjang turnamen.
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Kepergian Adams memicu duka dari berbagai kalangan. Menteri Olahraga, Seni, dan Budaya Afrika Selatan, Gayton McKenzie, mengenang dedikasi sang pemain untuk negaranya.
"Keputusannya mengerahkan semua kemampuannya untuk membela negara mampu melampaui profesionalisme dan usianya. Dia adalah sosok pemuda luar biasa untuk Afrika Selatan," kata McKenzie, dikutip ESPN.
Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga menyampaikan belasungkawa.
"Doa dan belasungkawa saya tertuju kepada keluarga, sahabat, dan rekan setimnya. Bintang Bafana Bafana dan Mamelodi Sundowns FC ini akan sangat dirindukan. Semoga dia beristirahat dengan tenang," ujar Infantino.
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