Mengapa Gianni Infantino Sering Disorot Kamera saat Piala Dunia 2026? Ini Alasannya

Gianni Infantino kerap disorot kamera saat Piala Dunia 2026. Ternyata hal itu merupakan bagian dari aturan siaran resmi FIFA. (Instagram @gianni_infantino)
JawaPos.com - Penonton Piala Dunia 2026 mungkin menyadari satu hal yang terus berulang. Di tengah pertandingan, kamera televisi beberapa kali menyorot Presiden FIFA Gianni Infantino yang duduk di tribun stadion.
Seperti dilaporkan The Athletic, hal itu bukanlah sebuah kebetulan. Dalam kesepakatan antara FIFA dan Host Broadcast Services (HBS)—yang 49 persen sahamnya juga dimiliki FIFA—setiap pertandingan memang harus menampilkan dignitary shot, yakni tayangan tokoh penting yang hadir di stadion, mulai dari kepala negara, pejabat, selebritas, hingga tokoh sepak bola.
"Sudah menjadi praktik standar bahwa kursi yang ditempati pejabat sepak bola, tokoh publik, dan selebritas akan ditampilkan dalam rangkaian siaran pertandingan, siapa pun mereka," kata juru bicara FIFA seperti dikutip The Athletic.
Sebagai orang nomor satu di FIFA, Infantino tentu masuk dalam kategori tersebut. Namun, sorotan kamera terhadapnya tetap menjadi perhatian karena kompetisi lain, seperti Liga Champions, tidak memiliki aturan serupa. Selain itu, kemunculan Infantino yang berulang juga bertepatan dengan rencananya mencalonkan diri kembali sebagai Presiden FIFA untuk periode ketiga pada 2027.
Jika terpilih, Infantino akan memimpin FIFA hingga 2031 atau total selama 15 tahun. Hingga kini, dia masih melenggang tanpa penantang. Dia juga telah mengantongi dukungan dari tiga konfederasi besar FIFA, yakni Afrika, Asia, dan Amerika Selatan.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa