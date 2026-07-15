Mengapa Gianni Infantino Sering Disorot Kamera saat Piala Dunia 2026? Ini Alasannya

JawaPos.com - Penonton Piala Dunia 2026 mungkin menyadari satu hal yang terus berulang. Di tengah pertandingan, kamera televisi beberapa kali menyorot Presiden FIFA Gianni Infantino yang duduk di tribun stadion.

Seperti dilaporkan The Athletic, hal itu bukanlah sebuah kebetulan. Dalam kesepakatan antara FIFA dan Host Broadcast Services (HBS)—yang 49 persen sahamnya juga dimiliki FIFA—setiap pertandingan memang harus menampilkan dignitary shot, yakni tayangan tokoh penting yang hadir di stadion, mulai dari kepala negara, pejabat, selebritas, hingga tokoh sepak bola.

"Sudah menjadi praktik standar bahwa kursi yang ditempati pejabat sepak bola, tokoh publik, dan selebritas akan ditampilkan dalam rangkaian siaran pertandingan, siapa pun mereka," kata juru bicara FIFA seperti dikutip The Athletic.

Sebagai orang nomor satu di FIFA, Infantino tentu masuk dalam kategori tersebut. Namun, sorotan kamera terhadapnya tetap menjadi perhatian karena kompetisi lain, seperti Liga Champions, tidak memiliki aturan serupa. Selain itu, kemunculan Infantino yang berulang juga bertepatan dengan rencananya mencalonkan diri kembali sebagai Presiden FIFA untuk periode ketiga pada 2027.