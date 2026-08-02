Peringkat Jersey Kandang Kontestan Liga Inggris 2026/2027, Alasan Manchester United di Posisi 11

JawaPos.com - Musim baru Liga Premier alias Liga Inggris semakin dekat. Meskipun masih ada waktu untuk menunggu sebelum pertandingan dimulai pada 21 Agustus, para penggemar sudah memiliki banyak hal untuk dibicarakan.

Transfer telah mendominasi berita utama, pramusim sedang berlangsung, dan, seperti biasa, peluncuran jersey kandang baru setiap klub telah memicu banyak kegembiraan.

Beberapa desain sangat disukai, yang lain menimbulkan perbedaan pendapat, tetapi satu hal yang pasti: semua orang memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang jersey. Dengan 20 klub papan atas Inggris sekarang telah meluncurkan jersey kandang mereka untuk musim 2026/2027, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan.

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Saat Arsenal asuhan Mikel Arteta bersiap untuk mempertahankan gelar Liga Premier musim depan, kami telah memberi peringkat setiap jersey kandang 2026/2027 dari yang terburuk hingga terbaik.

Peringkat Setiap Seragam Kandang Liga Inggris 2026/2027

20. Newcastle Terlalu banyak detail pada seragam Newcastle, dan dengan terlalu banyak garis, hal itu mungkin membuat lawan merasa seperti sedang bermain game Geometry Dash ukuran sebenarnya daripada pertandingan sepak bola papan atas. Secara objektif sangat jelek.

19. Bournemouth Garis-garis merah dan hitam biasanya mudah dibuat dengan baik. Namun, tahun ini, Bournemouth menambahkan panel emas acak yang, sederhananya, tidak memiliki alasan yang jelas. Sementara sponsor 'Vitality' berwarna merah muda yang besar terlalu mencolok untuk diabaikan.

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18. Crystal Palace Seragam kandang baru Crystal Palace memiliki semua ciri khas seragam yang hebat. Putih, merah, dan biru adalah kombinasi warna ikonik, sponsornya sangat cocok, dan logo klub bergaya retro tentu saja sentuhan yang bagus, tetapi detail yang mirip dengan Newcastle - ditambah fakta bahwa itu terlihat seperti seragam tandang, mengingat Eagles telah memutuskan untuk benar-benar melawan warna utama mereka yang biasa - sangat mengecewakan.