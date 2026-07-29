Liga Inggris: Brighton Lepas Carl Rushworth, Coventry Pecahkan Rekor Transfer

Coventry City dikabarkan mencapai kesepakatan merekrut Carl Rushworth dari Brighton dengan nilai GBP 22,5 juta, rekor transfer klub. (Dok. Coventry)
JawaPos.com - Klub promosi Liga Inggris, Coventry City, dikabarkan selangkah lagi merampungkan transfer kiper Carl Rushworth dari Brighton & Hove Albion. Nilai transfer mencapai GBP 22,5 juta dan berpotensi menjadi rekor pembelian termahal sepanjang sejarah klub.
Rushworth bukan sosok asing bagi publik Coventry. Penjaga gawang berusia 24 tahun itu tampil sebagai pemain pinjaman dari Brighton sepanjang musim lalu dan berperan besar membawa Sky Blues promosi ke Premier League.
Upaya mempermanenkan Rushworth sempat menemui hambatan. Tawaran awal Coventry senilai GBP 20 juta ditolak Brighton pada Juni lalu. Namun, negosiasi terus berlanjut hingga kedua klub akhirnya dikabarkan mencapai kata sepakat.
Menurut laporan talkSPORT, transfer tersebut bernilai GBP 22,5 juta. Kesepakatan juga disebut mencakup klausul bagi hasil penjualan di masa depan serta opsi pembelian kembali bagi Brighton.
Keinginan Coventry mempertahankan Rushworth tidak lepas dari performa impresifnya sepanjang musim lalu.
Kiper asal Inggris itu tampil dalam seluruh pertandingan liga bersama tim asuhan Frank Lampard. Dari 46 pertandingan Championship, Rushworth hanya kebobolan 45 gol dan membukukan 17 clean sheet.
Catatan tersebut menjadikannya salah satu penjaga gawang terbaik di Championship sekaligus sosok penting di balik keberhasilan Coventry promosi ke Liga Inggris.
Transfer Rushworth juga menjadi tonggak baru dalam sejarah Coventry City.
Dengan nilai mencapai GBP 22,5 juta, Rushworth akan menjadi pemain termahal yang pernah dibeli Coventry, melampaui rekor sebelumnya saat mendatangkan Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt senilai GBP 15,4 juta.
Sejumlah klub Premier League sebelumnya juga dikabarkan memantau situasi Rushworth karena kontraknya bersama Brighton tinggal menyisakan satu musim. Namun, Coventry bergerak lebih cepat untuk mengamankan jasa sang penjaga gawang.
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