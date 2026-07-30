Jules Koundé Kembali Jadi Rebutan Klub Liga Inggris Usai Tampil Konsisten Bersama Barcelona

JawaPos.com – Jules Koundé kembali menjadi salah satu pemain yang paling diminati klub-klub Liga Premier pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Bek Barcelona itu dikabarkan masuk dalam daftar prioritas Tottenham Hotspur untuk memperkuat lini pertahanan.

Kemampuan Koundé bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan menjadi nilai tambah yang menarik perhatian sejumlah klub besar. Situasi tersebut membuat masa depan pemain asal Prancis itu kembali menjadi sorotan.

Tottenham disebut tengah menyiapkan tawaran untuk menguji kesediaan Barcelona melepas Koundé. Klub asal London tersebut menilai Koundé sebagai sosok ideal berkat pengalaman, kecepatan, serta fleksibilitasnya di lini belakang.

Kebutuhan memperkuat sektor pertahanan juga menjadi alasan utama Tottenham membidik pemain berusia 27 tahun itu. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai kelanjutan proses negosiasi.

Di sisi lain, Barcelona dikabarkan tidak memiliki rencana untuk menjual Koundé pada bursa transfer kali ini. Pemain internasional Prancis tersebut masih menjadi bagian penting dalam skema permainan tim berkat penampilan yang konsisten.

Selain itu, Koundé masih terikat kontrak bersama Barcelona hingga Juni 2030. Kondisi tersebut membuat posisi Barcelona tetap kuat dalam menghadapi ketertarikan dari klub lain.