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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.49 WIB

Real Madrid Terima Tawaran Besar untuk Gonzalo García dari Klub Liga Inggris

Gonzalo García (Bein Sports) - Image

Gonzalo García (Bein Sports)

JawaPos.com – Real Madrid kembali memanfaatkan keberhasilan akademi mudanya setelah menerima tawaran untuk penyerang Gonzalo García.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (31/7), Klub Liga Inggris, Fulham, dilaporkan sepakat merekrut pemain tersebut dengan nilai transfer EUR 40 juta atau sekitar Rp760 miliar. Kesepakatan itu mencakup akuisisi 70 persen hak kepemilikan Gonzalo García.

Kepindahan ke Liga Inggris menjadi kesempatan baru bagi Gonzalo García untuk memperoleh menit bermain yang lebih banyak. Selama berada di Real Madrid, penyerang muda tersebut dinilai memiliki potensi besar meskipun belum mampu mendapatkan tempat reguler di tim utama.

Fulham berharap kehadiran Gonzalo García dapat memperkuat lini serang mereka pada musim mendatang.

Selain Gonzalo García, Fulham juga dikabarkan hampir merampungkan transfer Palacios. Nilai transfer Palacios berada pada kisaran EUR 8 juta hingga EUR 10 juta atau sekitar Rp152 miliar hingga Rp190 miliar, termasuk 70 persen hak kepemilikannya.

Penyerang muda itu tampil impresif bersama Real Madrid Castilla dengan mencatatkan 16 gol dan lima assist sepanjang musim.

Rangkaian transfer tersebut membuat Real Madrid berpotensi memperoleh pemasukan sekitar EUR 50 juta atau sekitar Rp950 miliar dari kedua pemain. 

Kebijakan klub dalam mengembangkan talenta akademi kemudian menjualnya pada waktu yang tepat dinilai menjadi strategi yang terus memberikan keuntungan secara olahraga maupun finansial.

Editor: Novia Tri Astuti
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