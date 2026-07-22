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Risma Azzah Fatin
Rabu, 22 Juli 2026 | 22.05 WIB

Jude Bellingham Torehkan Rekor Langka yang Belum Disamai Pemain Inggris dalam 4 Dekade

Jude Bellingham (Bein Sports) - Image

Jude Bellingham (Bein Sports)

JawaPos.com – Jude Bellingham mencatatkan prestasi bersejarah bersama tim nasional Inggris pada ajang Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (22/7), Bellingham menutup Piala Dunia 2026 dengan koleksi tujuh gol yang mengantarkannya melampaui rekor yang telah bertahan selama beberapa dekade.

Gelandang Three Lions itu menjadi pemain Inggris pertama yang menorehkan pencapaian tersebut dalam kurun hampir 40 tahun. Torehan itu semakin menegaskan peran penting Bellingham sebagai salah satu pemain kunci Inggris sepanjang turnamen.

Gol terakhirnya menjadi penentu lahirnya catatan bersejarah dalam perjalanan karier internasionalnya. Pencapaian tersebut juga menempatkan namanya sejajar dengan para legenda sepak bola Inggris.

Sepanjang turnamen, Bellingham tampil konsisten dengan kontribusi besar di lini tengah maupun lini serang.

Kemampuannya bermain di berbagai posisi membuatnya mampu memberikan pengaruh signifikan dalam setiap pertandingan. Ia tidak hanya produktif mencetak gol, tetapi juga berperan penting dalam membangun serangan tim.

Keberhasilan tersebut semakin mengukuhkan status Jude Bellingham sebagai salah satu pemain terbaik generasi Inggris saat ini. Catatan yang diukirnya diperkirakan akan sulit disamai oleh pemain Inggris lainnya dalam waktu dekat.

Penampilan impresifnya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti kualitas serta pengaruh besarnya bagi Three Lions.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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