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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 26 Juli 2026 | 21.58 WIB

Terungkap, Jude Bellingham Sempat Sindir Wasit Usai Inggris Tersingkir dari Argentina

Lionel Messi dan Jude Bellingham (Bein Sports)

JawaPos.com - Kekalahan Inggris dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 ternyata menyisakan lebih dari sekadar kekecewaan. Sebuah rekaman kamera wasit mengungkap momen ketika Jude Bellingham melontarkan sindiran kepada wasit Ismail Elfath sesaat setelah pertandingan berakhir.

Inggris sempat unggul dalam laga yang berlangsung sengit itu, tetapi akhirnya harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor 2-1. Hasil tersebut mengantarkan Argentina ke final sebelum akhirnya takluk 0-1 dari Spanyol.

Sepanjang pertandingan, Argentina tercatat melakukan 15 pelanggaran dan menerima tiga kartu kuning. Sementara itu, Inggris melakukan 11 pelanggaran dan hanya mendapat satu kartu kuning.

Pertandingan dipimpin oleh Ismail Elfath, wasit asal Major League Soccer (MLS), yang menjalani penampilan keduanya di ajang Piala Dunia.

Sindiran Halus Bellingham kepada Wasit

Usai peluit panjang dibunyikan, Bellingham menghampiri jajaran perangkat pertandingan untuk berjabat tangan.

Melansir Talksport, dalam rekaman kamera wasit yang diunggah di TikTok oleh Tristan Tegtmeyer, gelandang Inggris itu terdengar berkata kepada Elfath:

"Beberapa kejadian yang mengejutkan, tetapi semoga semuanya berjalan dengan baik."

Bellingham tidak menjelaskan keputusan mana yang ia maksud. Namun, ucapannya menunjukkan bahwa ia tidak puas dengan kepemimpinan wasit sepanjang pertandingan.

Ketegangan Berlanjut Setelah Laga

Suasana panas tidak berhenti saat pertandingan usai. Hubungan antara para pemain Inggris dan Argentina memanas di lapangan.

Morgan Rogers terlibat adu mulut dengan sejumlah pemain Argentina, sementara Bellingham menjadi sorotan setelah terlihat menepuk bagian belakang kepala Valentin Barco dalam sebuah insiden pascapertandingan.

Kontroversi semakin besar ketika para pemain Argentina membentangkan spanduk bertuliskan:

Editor: Edi Yulianto
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