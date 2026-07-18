Prediksi Skor Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026: Three Lions Bisa Tersungkur di Hadapan Les Bleus

JawaPos.com — Timnas Prancis dan Inggris akan berebut posisi ketiga Piala Dunia 2026 saat bertemu di Miami Stadium pada Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Kedua tim sama-sama datang dengan tekad menutup turnamen secara manis setelah gagal melaju ke final, sementara duel ini juga menghadirkan pertarungan gengsi, misi balas dendam, hingga persaingan sepatu emas.

Mengapa Duel Prancis vs Inggris Layak Dinantikan? Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 tetap menyimpan gengsi tinggi bagi kedua negara. Meski gagal mencapai partai puncak, Prancis maupun Inggris ingin mengakhiri perjalanan mereka dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu.

Kekecewaan masih membekas di kedua kubu usai tersingkir pada babak semifinal. Prancis harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 0-2, sedangkan Inggris yang sempat unggul lebih dulu justru terkena comeback Argentina dan kalah 1-2.

Sepanjang turnamen, kedua tim sebenarnya tampil meyakinkan. Les Bleus melaju mulus sejak fase grup hingga menembus semifinal, sementara The Three Lions juga menunjukkan konsistensi dengan meraih empat kemenangan beruntun sebelum akhirnya dihentikan Argentina.

Catatan sejarah juga memberi warna tersendiri pada laga ini. Prancis dua kali tampil di perebutan juara tiga, yakni pada Piala Dunia 1958 dan 1986, serta berhasil memenangkan keduanya.

Sebaliknya, Inggris belum pernah sukses dalam dua kesempatan perebutan posisi ketiga pada edisi 1990 dan 2018.

Inggris Ingin Balas Dendam, Prancis Usung Misi Perpisahan Laga di Miami Stadium membawa kenangan pahit bagi Inggris. Kedua negara terakhir kali bertemu di Piala Dunia pada babak perempat final edisi 2022, saat Prancis menang 2-1 dan mengakhiri langkah The Three Lions.

Misi balas dendam tentu menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Thomas Tuchel. Mereka ingin membuktikan mampu menumbangkan salah satu rival terkuat Eropa sekaligus menghapus kenangan kekalahan empat tahun lalu.