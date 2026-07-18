Prediksi Skor Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026: Three Lions Bisa Tersungkur di Hadapan Les Bleus

Harry Kane (dua dari kanan) akan memimpin lini depan Inggris dalam lawan Prancis pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 di Miami Stadium. (Instagram/@harrykane)
JawaPos.com — Timnas Prancis dan Inggris akan berebut posisi ketiga Piala Dunia 2026 saat bertemu di Miami Stadium pada Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB.
Kedua tim sama-sama datang dengan tekad menutup turnamen secara manis setelah gagal melaju ke final, sementara duel ini juga menghadirkan pertarungan gengsi, misi balas dendam, hingga persaingan sepatu emas.
Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 tetap menyimpan gengsi tinggi bagi kedua negara. Meski gagal mencapai partai puncak, Prancis maupun Inggris ingin mengakhiri perjalanan mereka dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu.
Kekecewaan masih membekas di kedua kubu usai tersingkir pada babak semifinal. Prancis harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 0-2, sedangkan Inggris yang sempat unggul lebih dulu justru terkena comeback Argentina dan kalah 1-2.
Sepanjang turnamen, kedua tim sebenarnya tampil meyakinkan. Les Bleus melaju mulus sejak fase grup hingga menembus semifinal, sementara The Three Lions juga menunjukkan konsistensi dengan meraih empat kemenangan beruntun sebelum akhirnya dihentikan Argentina.
Catatan sejarah juga memberi warna tersendiri pada laga ini. Prancis dua kali tampil di perebutan juara tiga, yakni pada Piala Dunia 1958 dan 1986, serta berhasil memenangkan keduanya.
Sebaliknya, Inggris belum pernah sukses dalam dua kesempatan perebutan posisi ketiga pada edisi 1990 dan 2018.
Laga di Miami Stadium membawa kenangan pahit bagi Inggris. Kedua negara terakhir kali bertemu di Piala Dunia pada babak perempat final edisi 2022, saat Prancis menang 2-1 dan mengakhiri langkah The Three Lions.
Misi balas dendam tentu menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Thomas Tuchel. Mereka ingin membuktikan mampu menumbangkan salah satu rival terkuat Eropa sekaligus menghapus kenangan kekalahan empat tahun lalu.
Di sisi lain, Prancis memiliki motivasi emosional yang tidak kalah besar. Pertandingan ini menjadi laga terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih Timnas Prancis, sehingga para pemain bertekad memberikan hadiah perpisahan berupa kemenangan.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara