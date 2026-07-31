Dikecam Soal Saham Piala Dunia, FIFA: Kami Tidak Pernah Menjual Sepak Bola

Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Presiden AS Donald Trump. FIFA mendapatkan penolakan dari para anggotanya. (Instagram/@gianni_infantino)
JawaPos.com - FIFA merilis pernyataan baru berjudul ‘Klarifikasi tentang proposal FIFA Forward Enterprise (FFE)’ setelah mendapat kecaman atas rencana kontroversial mereka menjual saham di Piala Dunia kepada investor swasta.
UEFA mengumumkan pada Kamis (30/7) sore waktu setempat bahwa 55 asosiasi anggota Uni Eropa akan memboikot Piala Dunia dan turnamen FIFA lainnya jika badan pengatur olahraga tersebut melanjutkan proposal yang dipimpin sosok di bawah tekanan, Gianni Infantino.
Sementara itu, 41 negara CONCACAF (Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia) juga menolak rencana Infantino.
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AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) menggambarkan cara FIFA mencoba memaksakan rencana tersebut sebagai "tidak dapat diterima".
Namun, FIFA telah menetapkan tenggat waktu pembayaran kepada 211 asosiasi anggotanya sebesar GBP 15 juta pada 19 September. FIFA akan melakukan itu jika mereka menyetujui rencana tersebut, dan tambahan GBP 50 juta kemudian akan diberikan kepada setiap asosiasi sebelum 2038.
Dengan tekanan yang semakin meningkat kepada Infantino, presiden FIFA sejak 2016, badan pengatur sepak bola dunia telah merilis pernyataan baru, yang menegaskan: “Tidak ada yang menjual sepak bola. Ini bukanlah sesuatu yang akan pernah dipertimbangkan FIFA.”
Diunggah ke X (Twitter), pernyataan FIFA berbunyi:
- FIFA mengakui dan menghormati masukan dan kekhawatiran yang disampaikan di depan umum.
- FIFA menegaskan kembali komitmennya terhadap konsultasi yang terbuka dan demokratis.
- Pemberitaan yang keliru di media mengganggu proses konsultasi yang direncanakan.
- Kami telah mendengar masukan yang diberikan oleh masing-masing konfederasi terkait usulan pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE) dan ingin membahas isu-isu yang muncul sejak pemberitaan media awal sejak Selasa.
- Kami menghormati masukan dan kekhawatiran yang disampaikan di depan umum dan menegaskan kembali komitmen kami terhadap konsultasi yang terbuka dan demokratis.
- Proses konsultasi yang kami rencanakan terganggu oleh pemberitaan media yang tidak benar. Kami akan melanjutkan proses konsultasi ini untuk memastikan bahwa setiap Asosiasi Sepak Bola memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan fakta.
- FFE diusulkan semata-mata untuk memastikan bahwa semua Asosiasi Anggota FIFA memiliki kesempatan untuk mengambil kepemilikan yang berarti atas peluang komersial sepak bola di negara masing-masing, dan hal ini tidak mengorbankan semangat atau tata kelola FIFA atau sepak bola itu sendiri.
- Tidak ada yang menjual sepak bola. Ini bukanlah sesuatu yang akan pernah dipertimbangkan FIFA.
- Setiap orang berhak untuk menyatakan penolakan mereka dan untuk meminta klarifikasi lebih lanjut, tetapi tidak ada satu entitas pun yang dapat mengklaim mewakili semua asosiasi (211) di seluruh dunia. Setiap asosiasi harus diizinkan untuk meninjau proposal tersebut dan memiliki suara dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Ini adalah prinsip-prinsip demokrasi FIFA.
Sesuai dengan proposal:
“FFE akan memindahkan aktivitas komersial dan operasional FIFA ke dalam organisasi anak perusahaan yang akan dimiliki dan dikendalikan secara permanen oleh FIFA."
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