Dikecam Soal Saham Piala Dunia, FIFA: Kami Tidak Pernah Menjual Sepak Bola

- FIFA mengakui dan menghormati masukan dan kekhawatiran yang disampaikan di depan umum.

- FIFA menegaskan kembali komitmennya terhadap konsultasi yang terbuka dan demokratis.

- Pemberitaan yang keliru di media mengganggu proses konsultasi yang direncanakan.

- Kami telah mendengar masukan yang diberikan oleh masing-masing konfederasi terkait usulan pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE) dan ingin membahas isu-isu yang muncul sejak pemberitaan media awal sejak Selasa.

- Kami menghormati masukan dan kekhawatiran yang disampaikan di depan umum dan menegaskan kembali komitmen kami terhadap konsultasi yang terbuka dan demokratis.

- Proses konsultasi yang kami rencanakan terganggu oleh pemberitaan media yang tidak benar. Kami akan melanjutkan proses konsultasi ini untuk memastikan bahwa setiap Asosiasi Sepak Bola memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan fakta.

- FFE diusulkan semata-mata untuk memastikan bahwa semua Asosiasi Anggota FIFA memiliki kesempatan untuk mengambil kepemilikan yang berarti atas peluang komersial sepak bola di negara masing-masing, dan hal ini tidak mengorbankan semangat atau tata kelola FIFA atau sepak bola itu sendiri.

- Tidak ada yang menjual sepak bola. Ini bukanlah sesuatu yang akan pernah dipertimbangkan FIFA.

- Setiap orang berhak untuk menyatakan penolakan mereka dan untuk meminta klarifikasi lebih lanjut, tetapi tidak ada satu entitas pun yang dapat mengklaim mewakili semua asosiasi (211) di seluruh dunia. Setiap asosiasi harus diizinkan untuk meninjau proposal tersebut dan memiliki suara dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Ini adalah prinsip-prinsip demokrasi FIFA.