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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 21.09 WIB

FIFA Selidiki Kericuhan Final Piala Dunia 2026, Tiga Wakil Argentina Terancam Sanksi Berat

kericuhan final piala dunia 2026 (x @compelex) - Image

kericuhan final piala dunia 2026 (x @compelex)

JawaPos.com – FIFA memulai proses disipliner terhadap tiga perwakilan tim nasional Argentina menyusul kericuhan yang terjadi seusai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di MetLife Stadium, New Jersey.

Dikutip dari The Chosun, FIFA menyelidiki dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan gelandang Leandro Paredes, bek Nahuel Molina, dan asisten pelatih Roberto Ayala setelah laga berakhir.

Berdasarkan penyelidikan awal yang berlangsung selama sepekan, FIFA menilai dugaan tindakan ketiga sosok tersebut sebagai pelanggaran paling serius dalam insiden pascalaga.

Laporan menyebut Paredes diduga menendang bek Spanyol Eric García, mencekiknya, lalu mendorong Gavi hingga terjatuh.

Sementara itu, Molina dituduh memukul dada Rodri ketika pemain Spanyol itu berlari merayakan kemenangan, sedangkan Ayala diduga mendorong dan memukul bagian leher Dani Olmo.

Jika seluruh tuduhan terbukti, ketiganya berpotensi menerima hukuman berat, mulai dari larangan tampil dalam pertandingan internasional hingga sanksi disiplin lainnya.

Selain itu, FIFA juga masih menyelidiki dugaan perilaku tidak sportif yang melibatkan pemain Argentina Thiago Almada dan gelandang Spanyol Gavi dalam insiden yang sama.

FIFA juga memperluas investigasi terhadap Federasi Sepak Bola Argentina (AFA). Salah satu sorotan adalah aksi para pemain Argentina yang membentangkan spanduk bertuliskan "Malvinas adalah wilayah Argentina" setelah kemenangan atas Inggris di babak perempat final.

FIFA menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar aturan karena memanfaatkan ajang olahraga untuk menyampaikan pesan politik.

Otoritas sepak bola dunia juga menyelidiki dugaan pelanggaran lain, termasuk laporan mengenai nyanyian bernada rasial, keterlambatan kick-off, pelanggaran protokol keamanan, hingga aksi pelemparan benda oleh penonton.

Editor: Hanny Suwindari
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