FIFA Buka Investigasi terhadap Timnas Argentina atas 4 Dugaan Pelanggaran Selama Piala Dunia 2026

Pemain Tim Nasional Argentina Lionel Messi (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com – FIFA resmi membuka proses disipliner terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) menyusul berbagai insiden yang terjadi selama Piala Dunia FIFA 2026.
Investigasi tersebut dilakukan berdasarkan dugaan pelanggaran Kode Disiplin FIFA dan masih berada pada tahap penyelidikan.
Berikut 4 kontroversi yang menjadi fokus pemeriksaan FIFA terhadap Argentina, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7).
1. Dugaan Penggunaan Pesan Bermuatan Politik
FIFA menyelidiki kemunculan spanduk bertuliskan “Las Malvinas son argentinas” yang dibawa pemain Argentina seusai semifinal melawan Inggris. Organisasi tersebut menilai penggunaan ajang olahraga untuk menyampaikan pesan di luar sepak bola berpotensi melanggar aturan disiplin. Temuan ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum keputusan akhir ditetapkan.
2. Dugaan Tindakan Diskriminatif dan Rasis
FIFA turut menyelidiki laporan mengenai nyanyian, gestur, serta dugaan perilaku diskriminatif yang melibatkan pendukung maupun anggota tim Argentina selama turnamen. Dugaan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai diskriminasi dan perilaku rasis. Seluruh bukti akan diperiksa sebelum FIFA menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.
3. Dugaan Pelanggaran Ketertiban dan Keamanan Pertandingan
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