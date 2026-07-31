Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 31 Juli 2026 | 15.31 WIB

FIFA Buka Investigasi terhadap Timnas Argentina atas 4 Dugaan Pelanggaran Selama Piala Dunia 2026

Pemain Tim Nasional Argentina Lionel Messi (Instagram @afaseleccion) - Image

Pemain Tim Nasional Argentina Lionel Messi (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com – FIFA resmi membuka proses disipliner terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) menyusul berbagai insiden yang terjadi selama Piala Dunia FIFA 2026.

Investigasi tersebut dilakukan berdasarkan dugaan pelanggaran Kode Disiplin FIFA dan masih berada pada tahap penyelidikan.

Berikut 4 kontroversi yang menjadi fokus pemeriksaan FIFA terhadap Argentina, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7).

1.     Dugaan Penggunaan Pesan Bermuatan Politik

FIFA menyelidiki kemunculan spanduk bertuliskan “Las Malvinas son argentinas” yang dibawa pemain Argentina seusai semifinal melawan Inggris. Organisasi tersebut menilai penggunaan ajang olahraga untuk menyampaikan pesan di luar sepak bola berpotensi melanggar aturan disiplin. Temuan ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum keputusan akhir ditetapkan.

2.     Dugaan Tindakan Diskriminatif dan Rasis

FIFA turut menyelidiki laporan mengenai nyanyian, gestur, serta dugaan perilaku diskriminatif yang melibatkan pendukung maupun anggota tim Argentina selama turnamen. Dugaan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai diskriminasi dan perilaku rasis. Seluruh bukti akan diperiksa sebelum FIFA menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.

3.     Dugaan Pelanggaran Ketertiban dan Keamanan Pertandingan

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
3 Pekerja Kontraktor Tewas di Proyek Pipa Air, DPRD DKI: Tak Cukup Hanya Sanksi Administrasi  - Image
Jabodetabek

3 Pekerja Kontraktor Tewas di Proyek Pipa Air, DPRD DKI: Tak Cukup Hanya Sanksi Administrasi 

Rabu, 29 Juli 2026 | 05.28 WIB

FIFA Investigasi Kericuhan usai Laga Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

FIFA Investigasi Kericuhan usai Laga Final Piala Dunia 2026

Selasa, 21 Juli 2026 | 21.32 WIB

Unesa Investigasi Dugaan Pelecehan di Grup WA, Korbannya 22 Mahasiswi dan 4 Dosen - Image
Surabaya Raya

Unesa Investigasi Dugaan Pelecehan di Grup WA, Korbannya 22 Mahasiswi dan 4 Dosen

Senin, 20 Juli 2026 | 04.30 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore