Roberto De Zerbi Buka Suara Tentang Masa Depan Lucas Bergvall di Tottenham

Wonderkid Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall. (Robbie Stephenson/PA Images)
JawaPos.com – Pelatih Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, tidak memberikan kepastian mengenai nasib wonderkid Spurs, Lucas Bergvall, saat membahas masa depan pemain internasional Swedia tersebut.
Saat ditanya apakah sang juru taktik sudah mendapatkan kejelasan dari gelandang berusia 20 tahun itu, De Zerbi mengulangi pernyataannya terdahulu mengenai komitmen dan dedikasi yang ia harapkan dari para pemain Tottenham.
"Saya ingin dia (Bergvall) tetap bersama kami. Menurut saya dia adalah pemain yang berpotensi menjadi pemain kelas atas, namun pada akhirnya saya tidak ingin membujuk siapa pun untuk bertahan," ujarnya De Zerbi setelah kemenangan Tottenham atas Sydney FC, pada Rabu (29/7).
"Menurut saya, tanpa kehadiran saya pun Tottenham sudah menjadi klub papan atas, dan kita tidak perlu membujuk siapa pun untuk bertahan. Saya rasa dia bisa mendapatkan kesempatan bermain karena persaingan antar-pemain akan sangat ketat."
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“Kita adalah Tottenham dan kita harus membangun skuad yang tangguh, bukan sekadar mengandalkan 11 pemain saja. Terutama mengingat banyaknya cedera yang kami alami dalam dua atau tiga musim terakhir."
“(Kita akan memainkan) sepak bola bergerak ke arah yang jelas, untuk bersaing memperebutkan posisi (teratas) di klasemen, Anda harus mengelola 22, 23, atau 24 pemain,” lanjut pria asal Italia berusia 47 tahun itu."
"Saya sudah berbicara dengannya sebelum akhir musim lalu, juga dua kali saat Piala Dunia berlangsung, dan kini komunikasi kami lebih baik (secara langsung) karena tidak ada jadwal pertandingan yang mendesak."
“Sekarang saya mulai bekerja (bersamanya) sesuai dengan cara dan gaya saya. Musim lalu, saat mempersiapkan pertandingan, kami lebih fokus pada aspek mentalitas daripada gaya permainan."
"Menurut saya, posisinya kini sudah sangat jelas bagi saya (mengenai masa depan Bergvall), saya memang butuh waktu untuk memahami karakteristik para pemain, tetapi saya ingin dia tetap bersama kami."
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