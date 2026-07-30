Sandro Tonali dan Andy Robertson Debut di Tottenham Hotspur, Berikut Komentar Roberto De Zerbi

JawaPos.com - Roberto De Zerbi komentari debut dua pemain barunya yaitu Sandro Tonali dan Andy Robertson di laga kemenangan Tottenham Hotspur melawan Sydney FC. Laga persahabatan yang berakhir dengan skor 1-1 (adu penalti 4-2) tersebut dimainkan di Allianz Stadium, Rabu (29/7).

Pada laga tersebut, Sandro Tonali dan Andy Robertson tidak bermain sejak menit pertama. Mereka baru dimainkan di babak kedua saat laga sedang imbang.

Bagi Roberto De Zerbi, Sandro Tonali dan Andy Robertson merupakan pemain berbeda. Namun, dia merasa pemain barunya tersebut belum siap bermain 90 menit.

"Dua pemain besar bagi kami, pemain yang berbeda, pemain spesial. Saya rasa mereka belum siap bermain (90 menit) karena biasanya kami berupaya meningkatkan kondisi fisik mereka, saya sangat senang bisa bekerja sama dengan mereka," kata Roberto De Zerbi setelah laga yang dikutip laman resmi Tottenham Hotspur, Kamis (30/7).

Berbicara mengenai pertandingan, De Zerbi memuji permainan tim asuhannya. Meski banyak mengganti pemain di babak kedua, permainan Tottenham Hotspur tidak berubah.

"Saya pikir kami bermain bagus, terutama di babak pertama. Di babak kedua, kami mengganti banyak pemain, tetapi kualitas permainan bagus, penampilan bagus hari ini dan saya pikir kami bekerja dengan sangat baik dengan para pemain muda," jelas pelatih asal Italia tersebut.

Selain itu, kondisi fisik para pemain menjadi salah satu perhatian De Zerbi selama laga pramusim. Untuk itu, para pemain diatur menit bermainnya pada laga kali ini.

“Ini tidak mudah karena kita harus fokus, kita tidak boleh mengambil risiko. Kita harus mengatur menit bermain yang kita berikan kepada para pemain, setiap pemain memiliki rencana yang berbeda, tetapi saya pikir kita bekerja dengan baik. Para pemain muda bermain sangat baik, mereka memberi kita lebih banyak solusi. Periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik, kualitas permainan, tetapi kita tidak bisa mengambil risiko kehilangan pemain mana pun," pungkas De Zerbi.