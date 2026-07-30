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Bramasta JP
Kamis, 30 Juli 2026 | 14.23 WIB

Tottenham Beri Ultimatum Manchester City, Transfer Savinho Harus Rampung Pekan Ini

Tottenham unggul dalam perburuan Savinho dibanding AC Milan, tunggu keputusan Manchester City. (Istimewa)

JawaPos.comTottenham Hotspur dikabarkan mulai kehilangan kesabaran dalam upaya memboyong Savinho dari Manchester City. Klub asal London Utara itu disebut telah memberikan tenggat waktu kepada The Citizens untuk segera mengambil keputusan terkait transfer sang winger sebelum akhir pekan ini.

Jika hingga batas waktu tersebut belum ada kesepakatan, Spurs siap menghentikan negosiasi dan mengalihkan fokus ke target lain di bursa transfer musim panas.

Menurut laporan TEAMtalk, Tottenham tidak ingin proses negosiasi berlarut-larut hingga memasuki Agustus. Manajemen klub menilai kepastian transfer harus segera diperoleh agar persiapan tim menuju musim 2026/2027 tidak terganggu.

Savinho memang menjadi target utama Spurs untuk memperkuat sektor sayap kiri, meski skuad asuhan Roberto De Zerbi sudah mendatangkan sejumlah pemain baru pada bursa transfer kali ini.

Laporan yang sama menyebut Tottenham sebenarnya telah mencapai kesepakatan personal dengan pemain timnas Brasil tersebut sejak Januari lalu. Namun, rencana kepindahan saat itu gagal terealisasi.

Sejak awal Juli, Spurs kembali menghidupkan negosiasi dan menjadikan Savinho sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang.

"Terkait nilai transfer, Spurs telah membuat kemajuan signifikan dengan tawaran senilai sekitar GBP 60 juta dan sempat yakin kesepakatan sudah hampir tercapai. Namun, negosiasi kemudian menemui jalan buntu," tulis TEAMtalk.

Media tersebut juga mengungkapkan bahwa Manchester City belum bersedia melepas Savinho sebelum mendapatkan pemain pengganti. Selain itu, muncul pembahasan internal mengenai kemungkinan menaikkan harga jual winger berusia 22 tahun tersebut.

Editor: Banu Adikara
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