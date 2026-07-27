Ultimatum Roberto De Zerbi: Pemain Tottenham yang Tak Bangga Membela Klub Dipersilakan Pergi

JawaPos.com - Roberto De Zerbi tak ingin ada pemain yang setengah hati membela Tottenham Hotspur. Pelatih anyar Spurs itu menegaskan hanya mereka yang benar-benar bangga mengenakan seragam klub yang akan menjadi bagian dari proyek besarnya di London utara.

Melansir ESPN, pernyataan tersebut muncul di tengah spekulasi mengenai masa depan gelandang muda Lucas Bergvall.

Meski masuk dalam skuad berisi 35 pemain untuk tur pramusim Tottenham ke Selandia Baru dan Australia, pemain asal Swedia itu dikabarkan mulai mempertimbangkan hengkang setelah minim mendapat kesempatan bermain musim lalu.

"Saya sudah sangat jelas sejak awal masa jabatan saya di Tottenham," kata De Zerbi dalam konferensi pers jelang laga pramusim melawan Auckland FC. "Saya katakan, siapa yang tidak ingin tinggal di Tottenham? Siapa pun yang tidak bahagia, tidak bangga tinggal di sini, harus pergi."

"Saya ingin para pemain merasa bangga dan senang berada di sini, untuk turun ke lapangan di Stadion Tottenham Hotspur dengan motivasi yang besar."

"Motivasinya adalah untuk merasa senang tetap berada di satu tim. Saya belum berbicara dengan Lucas. Saya akan berbicara dengannya dalam beberapa hari ke depan dan kami akan membuat keputusan terbaik untuk klub, untuk Lucas, untuk saya, untuk kita semua, tanpa masalah, Lucas adalah talenta yang sangat, sangat besar."

Perombakan Besar Spurs Terus Berlanjut Tottenham menjadi salah satu klub paling agresif di bursa transfer musim panas ini dengan menggelontorkan dana sekitar GBP 237 juta untuk membangun skuad baru.

Beberapa nama besar telah didatangkan guna memperkuat berbagai lini. Namun, De Zerbi mengisyaratkan bahwa aktivitas transfer Spurs belum selesai karena masih ada posisi yang ingin diperkuat.

Fokus Mencari Penyerang Baru Meski puas dengan sejumlah rekrutan anyar, pelatih asal Italia itu menegaskan lini depan masih menjadi prioritas utama sebelum musim dimulai.

"Target sekarang adalah melengkapi posisi penyerang," kata De Zerbi. "Kami menginginkan target pertama, level pertama, karena bagaimanapun kami sudah memiliki pemain-pemain penting, tetapi saya pikir untuk memulai proyek baru, kami membutuhkan beberapa pemain penting lagi, tentu saja."