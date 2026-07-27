Tom Holland Pernah Ajak Erling Haaland Gabung Tottenham, Pesannya Sempat Diabaikan

JawaPos.com – Tom Holland kembali menjadi perbincangan, bukan karena film terbarunya, melainkan cerita unik di balik kecintaannya pada Tottenham Hotspur.

Dikutip dari The Chosun, Tom Holland pernah berusaha membujuk Erling Haaland untuk bergabung dengan klub favoritnya melalui pesan langsung di media sosial, tetapi usahanya sempat berakhir tanpa balasan.

Peristiwa itu terjadi saat menghadiri Formula 1 Grand Prix Monako 2021. Saat itu, Haaland masih memperkuat Borussia Dortmund dan tengah menjadi salah satu penyerang paling diburu di Eropa setelah mencetak 41 gol dalam 41 pertandingan.

Melihat kesempatan tersebut, Holland mengirim pesan yang berisi ajakan bertemu sekaligus harapan agar Haaland mau bergabung dengan Tottenham.

Akan tetapi, pesan dari aktor ternama itu hanya berakhir dengan status "dibaca". Haaland tidak memberikan respons, sementara Holland kemudian menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan candaan saat tampil di acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ia mengaku momen itu mengajarkannya tentang arti kerendahan hati.

Belakangan, Haaland memberikan klarifikasi melalui YouTube pribadinya. Ia mengaku saat menerima pesan tersebut dirinya belum pernah menonton film Spider-Man sehingga tidak mengenali Holland.

Ia juga menegaskan bahwa potongan video yang beredar membuat penjelasannya terdengar lebih kasar daripada maksud sebenarnya.

Haaland pun menghubungi Holland secara langsung untuk meminta maaf dan menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat mengabaikannya.

Kisah keduanya kembali mencuat usai laga perempat final Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Inggris dan Norwegia.