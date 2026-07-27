Luis Suárez Bawa Inter Miami Gagalkan Debut Robert Lewandowski dengan Kemenangan Dramatis di MLS Musim Ini

JawaPos.com – Luis Suárez menjadi bintang kemenangan Inter Miami setelah mencetak dua gol dalam laga yang berakhir dengan skor 3-2 atas Chicago Fire di ajang Major League Soccer (MLS).

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (26/7), Hasil tersebut sekaligus merusak debut Robert Lewandowski bersama Chicago Fire yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi timnya.

Meski tampil tanpa Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Casemiro, Inter Miami tetap mampu menunjukkan performa solid hingga mengamankan tiga poin.

Robert Lewandowski belum mampu memberikan kontribusi maksimal pada pertandingan pertamanya di MLS. Penyerang asal Polandia itu hanya mencatatkan satu tembakan dan empat sentuhan di area penalti lawan selama 62 menit berada di lapangan.

Penampilan Lewandowski belum cukup membantu Chicago Fire mengimbangi permainan efektif yang diperagakan Inter Miami.

Luis Suárez tampil sebagai pembeda sepanjang pertandingan dengan keterlibatan langsung dalam seluruh gol Inter Miami. Selain mencetak dua gol, penyerang asal Uruguay itu juga berperan dalam proses terciptanya gol kemenangan yang dicetak Preston Plambeck pada menit ke-87.

Kontribusi tersebut kembali menegaskan peran penting Suárez sebagai pemimpin tim ketika Messi tidak dapat bermain.

Kemenangan ini menjadi kemenangan kelima secara beruntun bagi Inter Miami dan mengangkat mereka ke posisi kedua klasemen MLS. Statistik pertandingan menunjukkan Inter Miami lebih efektif dengan catatan expected goals sebesar 2,32, sedangkan Chicago Fire membukukan 1,85.