Casemiro Tampil Perdana di MLS, Inter Miami Menang 1-0 atas Montreal Meski Tanpa Lionel Messi

JawaPos.com - Casemiro melakoni debutnya bersama Inter Miami dalam laga perdannanya di Major League Soccer (MLS) saat menghadapi CF Montreal pada Minggu (26/7). Pasalnya, pemain asal Brasil itu telah resmi mengantongi visa kerja P-1. Inter Miami merekrut Casemiro dengan status bebas transfer hingga akhir musim MLS 2027, disertai opsi perpanjangan kontrak hingga Juni 2029.

Sebelumnya, eks gelandang Manchester United itu telah menyatakan niatnya meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni. Dalam proses kepindahannya, Casemiro menegaskan bahwa dirinya lebih memprioritaskan bergabung dengan Inter Miami dibandingkan klub MLS lainnya.

Casemiro menyebut proyek klub serta ambisi untuk terus meraih kemenangan menjadi faktor utama dalam keputusannya. “Yang paling memotivasi saya ialah menang dan terus berkembang. Proyek yang ditawarkan klub, serta upaya semua pihak untuk membawa saya ke sini, sangat berarti,” ujar Casemiro dikutip dari situs resmi klub.

“Saya sangat berterima kasih dan tidak sabar untuk segera memulai. Saya ingin membalas kepercayaan ini, tidak hanya dalam 90 menit pertandingan, tetapi juga setiap hari dalam latihan,” lanjutnya. Meski berstatus pemain bintang, Casemiro tidak akan menempati slot Designated Player (DP) dalam skuad Inter Miami. Saat ini, tiga slot DP klub diisi oleh Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan German Berterame.

Sementara itu, kepindahan Casemiro ke Inter Miami juga sempat menimbulkan kontroversi. MLS mengumumkan tengah meninjau dugaan pelanggaran aturan (tampering) terkait proses transfer sang pemain. Sumber yang dilansir dari ESPN menyebut LA Galaxy mengajukan klaim bahwa Inter Miami melakukan kontak dengan Casemiro tanpa terlebih dahulu mendapatkan hak Discovery Priority.

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Menanggapi isu itu, Casemiro memberikan klarifikasi bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan LA Galaxy sebelumnya, tetapi sejak awal sudah menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan Inter Miami. “Saya ingin memperjelas situasi ini. Saya sempat berbicara dengan Galaxy, tetapi saya sudah menyatakan dengan jelas bahwa saya ingin bergabung dengan Miami,” kata Casemiro.

Casemiro juga menegaskan bahwa Inter Miami merupakan satu-satunya klub MLS yang ingin dibelanya. “Saya hanya ingin berterima kasih kepada Inter Miami atas usaha mereka. Saya juga memang ingin berada di sini. Satu-satunya tim MLS yang saya inginkan adalah Inter Miami,” tegasnya. Meski Inter Miami dan LA Galaxy telah mencapai kesepakatan terkait Discovery Priority Casemiro, pihak MLS tetap melanjutkan peninjauan atas dugaan pelanggaran itu.

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Sementara itu, dalam laga perdananya, Casemiro tampil penuh selama 90 menit saat Inter Miami tumbangkan CF Montreal 1-0 di Stade Saputo. Dilansir dari FotMob, hasil itu pun mencatat enam kemenangan beruntun Inter Miami di MLS. Dalam laga itu, Casemiro sempat melakukan tekel keras terhadap Fabian Herbers yang membuat sepatu lawan terlepas.