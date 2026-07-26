Alasan Lionel Messi Absen pada Laga Inter Miami vs CF Montreal

JawaPos.com - Para pendukung Inter Miami masih harus bersabar untuk kembali menyaksikan aksi Lionel Messi. Kurang dari sepekan setelah membawa Argentina tampil di final Piala Dunia 2026, Messi dipastikan kembali absen saat Inter Miami bertandang ke markas CF Montreal.
Bukan hanya Messi, rekan senegaranya Rodrigo De Paul juga belum masuk dalam skuad sehingga keduanya melewatkan pertandingan kedua secara beruntun bersama klub.
Melansir Sports Illustrated, absennya Messi bukan disebabkan oleh cedera. Kapten timnas Argentina itu sedang memanfaatkan masa istirahat selama 21 hari yang telah disepakati melalui FIFAPro, serikat pemain profesional dunia.
Baca Juga:Casemiro Tampil Perdana di MLS, Inter Miami Menang 1-0 atas Montreal Meski Tanpa Lionel Messi
Rodrigo De Paul juga mengambil jatah libur yang sama setelah menjalani jadwal padat sepanjang musim dan Piala Dunia.
Dengan keputusan tersebut, keduanya diperkirakan baru akan kembali memperkuat Inter Miami sekitar awal Agustus.
Sebelum menghadapi CF Montreal, Messi dan De Paul juga tidak dimainkan ketika Inter Miami menghadapi Chicago Fire.
Meski tanpa dua bintang Argentina tersebut, Inter Miami tetap mampu mengamankan kemenangan dramatis 3-2. Setelah sempat unggul lewat gol bunuh diri lawan, Luis Suárez tampil sebagai pahlawan dengan mencetak dua gol untuk memastikan tiga poin bagi timnya.
Selain melewatkan pertandingan liga, Messi dan De Paul juga resmi mengundurkan diri dari agenda MLS All-Star 2026 yang digelar di Charlotte.
Baca Juga:Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Keduanya tidak mengikuti seluruh rangkaian acara, termasuk pertandingan menghadapi tim pilihan Liga MX. Keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan antara Major League Soccer dan Asosiasi Pemain MLS, sehingga keduanya tidak akan menerima sanksi atau skorsing akibat ketidakhadiran dalam ajang tahunan tersebut.
Bukan hanya Messi dan De Paul yang tidak bermain. Inter Miami juga belum bisa memainkan Tadeo Allende, David Ayala, Maxi Falcón, dan Gonzalo Luján yang masih menjalani pemulihan cedera.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral