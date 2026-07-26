Alasan Lionel Messi Absen pada Laga Inter Miami vs CF Montreal

JawaPos.com - Para pendukung Inter Miami masih harus bersabar untuk kembali menyaksikan aksi Lionel Messi. Kurang dari sepekan setelah membawa Argentina tampil di final Piala Dunia 2026, Messi dipastikan kembali absen saat Inter Miami bertandang ke markas CF Montreal.

Bukan hanya Messi, rekan senegaranya Rodrigo De Paul juga belum masuk dalam skuad sehingga keduanya melewatkan pertandingan kedua secara beruntun bersama klub.

Masih Menjalani Masa Istirahat Melansir Sports Illustrated, absennya Messi bukan disebabkan oleh cedera. Kapten timnas Argentina itu sedang memanfaatkan masa istirahat selama 21 hari yang telah disepakati melalui FIFAPro, serikat pemain profesional dunia.

Rodrigo De Paul juga mengambil jatah libur yang sama setelah menjalani jadwal padat sepanjang musim dan Piala Dunia.

Dengan keputusan tersebut, keduanya diperkirakan baru akan kembali memperkuat Inter Miami sekitar awal Agustus.

Sudah Absen pada Laga Sebelumnya Sebelum menghadapi CF Montreal, Messi dan De Paul juga tidak dimainkan ketika Inter Miami menghadapi Chicago Fire.

Meski tanpa dua bintang Argentina tersebut, Inter Miami tetap mampu mengamankan kemenangan dramatis 3-2. Setelah sempat unggul lewat gol bunuh diri lawan, Luis Suárez tampil sebagai pahlawan dengan mencetak dua gol untuk memastikan tiga poin bagi timnya.

Tidak Tampil di MLS All-Star Selain melewatkan pertandingan liga, Messi dan De Paul juga resmi mengundurkan diri dari agenda MLS All-Star 2026 yang digelar di Charlotte.

Keduanya tidak mengikuti seluruh rangkaian acara, termasuk pertandingan menghadapi tim pilihan Liga MX. Keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan antara Major League Soccer dan Asosiasi Pemain MLS, sehingga keduanya tidak akan menerima sanksi atau skorsing akibat ketidakhadiran dalam ajang tahunan tersebut.