Marc Cucurella Tepati Janji, Bikin Tato Wajah Luis de la Fuente usai Spanyol Juara Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Marc Cucurella menepati janjinya setelah Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Bek kiri berusia 27 tahun itu akhirnya membuat tato bergambar pelatih Luis de la Fuente sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan La Roja menjadi juara dunia.

Janji tersebut pertama kali diungkapkan Cucurella pada awal turnamen. Ia menyatakan akan mengabadikan sosok De la Fuente dalam bentuk tato apabila Spanyol berhasil mengangkat trofi Piala Dunia.

Spanyol memastikan gelar juara usai mengalahkan Argentina 1-0 melalui babak perpanjangan waktu pada final yang berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, 20 Juli 2026. Delapan hari kemudian, tepatnya Selasa (28/7), Cucurella memperlihatkan tato barunya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Tato tersebut berada di atas siku kiri Cucurella. Gambar itu memperlihatkan Luis de la Fuente sedang mengangkat trofi Piala Dunia, lengkap dengan angka "26" sebagai penanda keberhasilan Spanyol menjadi juara dunia pada 2026.

"Janji ditepati," tulis Cucurella dalam unggahan tersebut.

Sepanjang Piala Dunia 2026, Cucurella menjadi salah satu pemain andalan Spanyol. Bek kiri itu tampil sebagai starter dalam seluruh delapan pertandingan hingga membawa La Roja meraih gelar juara.

Bukan Kali Pertama Cucurella Menepati Nazar

Ini bukan kali pertama Cucurella menepati nazar uniknya. Setelah Spanyol menjuarai Piala Eropa 2024, pemain berambut keriting tersebut juga sempat mewarnai rambutnya menjadi merah sebagai bentuk perayaan.