Eks Pemain RB Leipzig Nikmati Masa Pensiun dengan Berkebun, Kevin Kampl Tanam Melon hingga Produksi Minyak Zaitun

JawaPos.com - Mantan gelandang Kevin Kampl menikmati masa pensiunnya dengan berkebun di kediamannya di Majorca, Spanyol. Kampl memutuskan pensiun dari sepak bola profesional pada Januari 2026, enam bulan sebelum kontraknya berakhir bersama RB Leipzig. Keputusan Kampl untuk mengakhiri karier lebih cepat tidak lepas dari kondisi personal yang berat, setelah meninggalnya sang ayah dan saudara laki-lakinya dalam waktu berdekatan.

Dalam wawancara dengan media Jerman Bild yang dikutip dari situs resmi Bundesliga, Kampl mengungkapkan bahwa tahun terakhirnya menjadi periode yang sangat sulit dalam hidupnya. “Saya mengalami tahun yang sangat buruk, tidak ada kata lain untuk menggambarkannya. Hidup harus terus berjalan, meski sangat sulit menerima semua yang telah terjadi. Namun, ketenangan yang kami rasakan di Majorca sangat membantu kami semua,” ujarnya.

Saat ini, Kampl mengisi hari-harinya dengan aktivitas berkebun. Kampl menanam berbagai jenis buah dan sayur, serta memproduksi minyak zaitun sendiri.

“Kami memiliki melon madu, semangka, tomat, bawang, paprika, dan masih banyak lagi. Semuanya tumbuh dengan sangat baik di sini. Minyak zaitun yang kami hasilkan juga terasa sangat lezat,” tambahnya.

Selama karier profesionalnya, Kampl dikenal sebagai salah satu gelandang berpengalaman di Eropa. Kampl mencatatkan 28 caps bersama tim nasional Slovenia dan menghabiskan sebagian besar karier klubnya di Jerman.

Sejumlah klub besar pernah dibelanya, termasuk Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, serta klub-klub lain seperti Greuther Furth, Osnabruck, dan Aalen. Kampl juga sempat meraih kesuksesan bersama Red Bull Salzburg di Austria.

Puncak kariernya datang saat berseragam RB Leipzig dengan tampil sebanyak 283 kali sejak bergabung dari Bayer Leverkusen pada musim panas 2017. Bersama Leipzig, Kampl ikut mengantarkan klubnya meraih dua gelar DFB-Pokal secara beruntun pada 2022 dan 2023.

Meski telah pensiun, Kampl tidak sepenuhnya menutup pintu untuk kembali terlibat dalam dunia sepak bola, khususnya dengan Leipzig.