Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 28 Juli 2026 | 23.20 WIB

Tak Ingin Ulangi Kesalahan Musim Lalu, Real Madrid Mati-matian Kejar Rodri

Kapten timnas Spanyol Rodri. (Instagram/@sefutbol) - Image

Kapten timnas Spanyol Rodri. (Instagram/@sefutbol)

JawaPos.com - Real Madrid tampil jauh lebih agresif di bursa transfer musim panas kali ini dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Setelah sebelumnya aktif mendatangkan sejumlah pemain di era Xabi Alonso, Los Blancos kini melanjutkan perombakan skuad di bawah kepemimpinan Jose Mourinho. Aktivitas transfer mereka bahkan meningkat drastis pada pekan-pekan terakhir Juli, sebuah kontras dibandingkan musim panas tahun lalu yang berjalan relatif tenang.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa manajemen akhirnya menyadari satu hal penting: skuad yang dimiliki saat ini masih belum sepenuhnya ideal untuk bersaing di semua kompetisi.

Mourinho Butuh Pengatur Tempo di Lini Tengah

Melansir The Real Champs, meski sudah memperkuat beberapa sektor, Real Madrid diyakini masih memiliki satu kekurangan yang cukup mencolok, yakni sosok gelandang bertipe pengatur permainan.

Karena itulah nama Rodri kembali muncul sebagai target utama. Laporan terbaru menyebutkan Real Madrid tengah menjajaki kemungkinan merekrut gelandang Manchester City tersebut. Bahkan, klub dikabarkan telah memasukkan Rodri ke dalam proyeksi skuad untuk musim depan.

Keinginan itu sebenarnya bukan hal baru. Selama beberapa bulan terakhir, Real Madrid mengetahui bahwa Rodri memiliki ketertarikan untuk suatu saat mengenakan seragam Los Blancos. Namun, peluang tersebut tidak dimanfaatkan ketika harga sang pemain masih jauh lebih terjangkau.

Kesalahan yang Kini Disadari Madrid

Salah satu alasan mengapa transfer Rodri tak pernah benar-benar dikejar disebut berasal dari keraguan Presiden Florentino Perez terhadap investasi tersebut.

Kini, situasinya berubah. Setelah melihat kebutuhan tim secara lebih jelas, Real Madrid akhirnya menyadari bahwa mereka membutuhkan gelandang dengan karakteristik seperti Rodri untuk mengendalikan permainan.

Sayangnya, keputusan itu datang di saat yang kurang ideal. Penampilan impresif Rodri bersama Spanyol di Piala Dunia 2026 membuat nilai transfernya kembali melonjak. Di sisi lain, persaingan mendapatkan tanda tangannya juga semakin ketat setelah muncul ketertarikan dari Paris Saint-Germain.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Chelsea Jadikan Álvaro Carreras Target Utama dalam Langkah Menguntungkan Real Madrid - Image
Sepak Bola

Chelsea Jadikan Álvaro Carreras Target Utama dalam Langkah Menguntungkan Real Madrid

Selasa, 28 Juli 2026 | 23.04 WIB

Vinícius Júnior Masuk Daftar Prioritas Arsenal di Tengah Mandeknya Negosiasi Kontrak dengan Real Madrid - Image
Sepak Bola

Vinícius Júnior Masuk Daftar Prioritas Arsenal di Tengah Mandeknya Negosiasi Kontrak dengan Real Madrid

Senin, 27 Juli 2026 | 19.43 WIB

Kylian Mbappé Berusaha Membujuk Michael Olise Gabung dengan Real Madrid Meski Transfer Gagal - Image
Sepak Bola

Kylian Mbappé Berusaha Membujuk Michael Olise Gabung dengan Real Madrid Meski Transfer Gagal

Senin, 27 Juli 2026 | 19.41 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore