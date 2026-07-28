Tak Ingin Ulangi Kesalahan Musim Lalu, Real Madrid Mati-matian Kejar Rodri

Kapten timnas Spanyol Rodri. (Instagram/@sefutbol)
JawaPos.com - Real Madrid tampil jauh lebih agresif di bursa transfer musim panas kali ini dibandingkan beberapa tahun terakhir.
Setelah sebelumnya aktif mendatangkan sejumlah pemain di era Xabi Alonso, Los Blancos kini melanjutkan perombakan skuad di bawah kepemimpinan Jose Mourinho. Aktivitas transfer mereka bahkan meningkat drastis pada pekan-pekan terakhir Juli, sebuah kontras dibandingkan musim panas tahun lalu yang berjalan relatif tenang.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa manajemen akhirnya menyadari satu hal penting: skuad yang dimiliki saat ini masih belum sepenuhnya ideal untuk bersaing di semua kompetisi.
Melansir The Real Champs, meski sudah memperkuat beberapa sektor, Real Madrid diyakini masih memiliki satu kekurangan yang cukup mencolok, yakni sosok gelandang bertipe pengatur permainan.
Karena itulah nama Rodri kembali muncul sebagai target utama. Laporan terbaru menyebutkan Real Madrid tengah menjajaki kemungkinan merekrut gelandang Manchester City tersebut. Bahkan, klub dikabarkan telah memasukkan Rodri ke dalam proyeksi skuad untuk musim depan.
Keinginan itu sebenarnya bukan hal baru. Selama beberapa bulan terakhir, Real Madrid mengetahui bahwa Rodri memiliki ketertarikan untuk suatu saat mengenakan seragam Los Blancos. Namun, peluang tersebut tidak dimanfaatkan ketika harga sang pemain masih jauh lebih terjangkau.
Salah satu alasan mengapa transfer Rodri tak pernah benar-benar dikejar disebut berasal dari keraguan Presiden Florentino Perez terhadap investasi tersebut.
Kini, situasinya berubah. Setelah melihat kebutuhan tim secara lebih jelas, Real Madrid akhirnya menyadari bahwa mereka membutuhkan gelandang dengan karakteristik seperti Rodri untuk mengendalikan permainan.
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Sayangnya, keputusan itu datang di saat yang kurang ideal. Penampilan impresif Rodri bersama Spanyol di Piala Dunia 2026 membuat nilai transfernya kembali melonjak. Di sisi lain, persaingan mendapatkan tanda tangannya juga semakin ketat setelah muncul ketertarikan dari Paris Saint-Germain.
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