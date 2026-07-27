Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Senin, 27 Juli 2026 | 23.40 WIB

Dani Olmo Tolak Maaf Roberto Ayala, Bintang Spanyol Anggap Asisten Pelatih Argentina Tidak Benar-Benar Menyesal

Dani Olmo tolak permintaan maaf asisten pelatih Timnas Argentina Roberto Ayala. (@daniolmo/Instagram). - Image

Dani Olmo tolak permintaan maaf asisten pelatih Timnas Argentina Roberto Ayala. (@daniolmo/Instagram).

JawaPos.com - Gelandang timnas Spanyol Dani Olmo menolak permintaan maaf asisten pelatih Argentina Roberto Ayala setelah insiden di laga final Piala Dunia 2026. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Ayala tampak mencekik leher Olmo. Ayala sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf dalam wawancaranya dengan Valencia Capital Radio pada Rabu (22/7).

Ayala mengaku tindakannya itu merupakan reaksi atas ucapan Olmo. “Itu adalah reaksi terhadap sesuatu yang dia [Olmo] katakan, tetapi hanya itu. Itulah mengapa saya akan meminta maaf kepadanya secara langsung. Saya tidak punya kesempatan sekarang, tetapi ya sudah, sudah terjadi. Hal ini sudah terjadi ribuan kali,” kata Ayala dikutip dari DAZN.

Namun, Olmo dengan tegas membantah klaim itu. Dalam wawancara dengan media Catalan Diari de Terrassa, Olmo menilai permintaan maaf Ayala tidak tulus. “Seseorang yang meminta maaf tetapi membenarkan pukulan dengan mengatakan itu sebagai respons terhadap sebuah komentar, jelas tidak benar-benar menyesal karena ia berbohong. Saya tidak mengatakan apa pun kepadanya, jadi dia tidak perlu meminta maaf,” ujar Olmo.

Pemain Barcelona itu juga menegaskan pentingnya sikap dan tanggung jawab sebagai figur publik di dunia sepak bola. “Yang benar-benar mendefinisikan kita bukanlah kesalahan, tetapi keberanian untuk mengakuinya dengan kerendahan hati, kejujuran, dan martabat,” lanjutnya.

Olmo menambahkan bahwa perilaku pemain di lapangan menjadi contoh bagi generasi muda. “Ketika anak-anak saya, keluarga saya, dan para penggemar menonton pertandingan, saya ingin mereka bangga dengan cara kami bertanding, cara kami menang, dan terutama dengan perilaku kami. Sepak bola memiliki arti penting dan kami sebagai pemain adalah teladan bagi anak-anak serta generasi baru yang membawa tanggung jawab besar,” tegasnya.

Sebelumnya, Ayala juga membantah bahwa dirinya melakukan pukulan terhadap Olmo dan hanya mendorong ringan. “Itu bukan pukulan seperti yang mereka katakan. Itu hanya dorongan dan tidak lebih dan di situlah semuanya berakhir,” kata Ayala.

Timnas Argentina pun mendapat kritik tajam atas perilaku mereka yang dinilai tidak suportif, termasuk yang dilakukan oleh beberapa pemain dan staf usai kemenangan Spanyol. Menanggapi kejadian itu, FIFA juga telah membuka penyelidikan disipliner untuk menelusuri insiden kericuhan yang yang terjadi.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Kericuhan Final Piala Dunia 2026, Roberto Ayala Terekam Diduga Memukul Dani Olmo di Tengah Lapangan - Image
Piala Dunia 2026

Kericuhan Final Piala Dunia 2026, Roberto Ayala Terekam Diduga Memukul Dani Olmo di Tengah Lapangan

Rabu, 22 Juli 2026 | 12.34 WIB

Terbongkar, Begini Cara Spanyol Menjadi Juara Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Terbongkar, Begini Cara Spanyol Menjadi Juara Piala Dunia 2026

Senin, 27 Juli 2026 | 19.07 WIB

Perempuan Jepang Masih Berumur Paling Panjang di Dunia Selama 41 Tahun Beruntun - Image
Internasional

Perempuan Jepang Masih Berumur Paling Panjang di Dunia Selama 41 Tahun Beruntun

Minggu, 26 Juli 2026 | 19.42 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore