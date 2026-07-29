Tanjung Verde Spektakuler, Gol Sidny Lopes Cabral ke Gawang Argentina Terpilih Jadi Gol Terbaik Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Gol indah yang dicetak bek kiri Tanjung Verde, Sidny Lopes Cabral, ke gawang Argentina akhirnya mendapat penghargaan sebagai gol terbaik Piala Dunia 2026 berdasarkan voting suporter.

Meski gagal membawa Tanjung Verde melaju ke babak 16 besar, gol tersebut tetap menjadi salah satu momen paling dikenang sepanjang turnamen.

Lopes Cabral mencetak gol pada menit ke-103 untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dalam laga babak 32 besar di Hard Rock Stadium, Miami Gardens.

Namun, harapan Tanjung Verde pupus setelah bek Diney mencetak gol bunuh diri pada menit ke-111 yang memastikan kemenangan Argentina.

Gol tersebut ternyata memiliki makna emosional bagi Lopes Cabral.

Bek kiri Trabzonspor itu mengungkapkan sudah merencanakan selebrasi bersama ibu dan kekasihnya yang hadir langsung di stadion.

"Sebelum laga, aku mengatakan kepada ibuku dan pacarku bahwa jika aku mencetak gol, maka aku akan berlari menghampiri mereka," ujar Lopes Cabral seperti dikutip Daily Mail.

Namun, momen yang dibayangkannya berubah menjadi kepanikan.

Saat tiba di tribun penonton, Lopes Cabral mendapati sang ibu pingsan karena terlalu emosional menyaksikan gol tersebut.