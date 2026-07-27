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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 28 Juli 2026 | 02.29 WIB

Petisi Larang Argentina Tampil di Piala Dunia Diklaim Tembus 23 Juta Tanda Tangan, Usai Final Kontroversial Kontra Spanyol

Petisi Argentina Out diklaim mengumpulkan 23 juta tanda tangan usai Piala Dunia 2026, tetapi tidak berdampak pada keputusan FIFA. (Bein Sports) - Image

Petisi Argentina Out diklaim mengumpulkan 23 juta tanda tangan usai Piala Dunia 2026, tetapi tidak berdampak pada keputusan FIFA. (Bein Sports)

JawaPos.com - Sebuah petisi daring yang menyerukan agar Argentina dilarang tampil di Piala Dunia secara permanen diklaim mengumpulkan lebih dari 23 juta tanda tangan usai Piala Dunia 2026. Namun, petisi tersebut tidak memiliki dampak hukum maupun pengaruh terhadap status Argentina di kompetisi FIFA.

Sebuah petisi daring yang menyerukan agar Argentina dilarang tampil di Piala Dunia secara permanen diklaim berhasil mengumpulkan lebih dari 23 juta tanda tangan hanya dalam waktu kurang dari sepekan.

Petisi bertajuk "Argentina Out" itu disebut memperoleh 23.316.108 tanda tangan dari 170 negara. Angka tersebut jauh melampaui target awal lima juta tanda tangan dan menjadikannya salah satu petisi daring paling banyak dibagikan dalam sejarah.

Gerakan tersebut muncul di tengah panasnya suasana Piala Dunia 2026. Para penggagas menuduh FIFA dan perangkat pertandingan bersikap tidak adil terhadap Argentina dan kapten mereka, Lionel Messi. Tuduhan tersebut sebelumnya telah dibantah FIFA.

Melansir TalkSport, isi petisi tersebut berbunyi:

"Mengapa tim-tim lain harus bermain di turnamen jika pemenangnya sudah diketahui sebelumnya?"

"Singkirkan Argentina dari Piala Dunia dan berikan kesempatan yang adil kepada semua orang."

Ironisnya, Argentina justru gagal mempertahankan gelar setelah kalah 0-1 dari Spanyol pada partai final. Lionel Messi meninggalkan lapangan dengan air mata, mengakhiri turnamen yang emosional bersama tim nasional.

Setelah kompetisi berakhir dan berbagai kontroversi mereda, petisi tersebut resmi ditutup. Halaman resminya kini hanya menampilkan pesan singkat:

"FIFA mengabaikan kami tetapi Spanyol memberikan hasil. Terima kasih, Spanyol."

Editor: Hendra
Sumber: TalkSport
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