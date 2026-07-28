Alasan Patricio Matricardi Bertahan di Persib hingga 2028: Telanjur Nyaman dan Betah

JawaPos.com - Bek asal Argentina, Patricio Matricardi, memastikan masa depannya bakal tetap bersama Persib Bandung.

Pemain yang akrab disapa Pato itu resmi memperpanjang kontraknya hingga 2028 setelah tampil impresif pada musim pertamanya bersama Maung Bandung.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk kenyamanan yang ia rasakan selama tinggal di Bandung.

Matricardi tidak hanya menikmati atmosfer sepak bola bersama Persib Bandung. Keluarganya juga merasa betah menetap di Kota Kembang.

Faktor itu menjadi salah satu alasan utama dirinya memilih melanjutkan karir bersama klub kebanggaan Bobotoh.

Pato mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan pilihan. Baginya, Persib Bandung telah menjadi tempat yang tepat untuk berkembang sebagai pesepak bola sekaligus menjalani kehidupan bersama keluarga.

"Saya suka bermain untuk klub ini. Keluarga saya juga senang tinggal di kota ini. Itulah kenapa saya mengambil keputusan ini (memperpanjang kontrak)," ujar Matricardi.

Pemain bernomor punggung 48 tersebut bergabung dengan Persib Bandung pada awal musim 2025/2026. Kehadirannya langsung memberikan dampak positif bagi lini pertahanan tim.

Berkat penampilan yang konsisten, ia menjadi salah satu pemain yang hampir selalu mendapat kepercayaan tampil sebagai starter.