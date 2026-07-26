Rumor Transfer: Arsenal Jajaki Peluang Datangkan Vinicius Jr dari Real Madrid

JawaPos.com - Arsenal diam-diam mulai memantau situasi Vinicius Jr di Real Madrid. Menurut sejumlah sumber, The Gunners telah menjajaki kemungkinan mendatangkan penyerang asal Brasil tersebut, meski pembicaraan masih berada pada tahap yang sangat awal.

Melansir ESPN, kontrak Vinicius bersama Real Madrid kini hanya menyisakan satu tahun lagi. Situasi itulah yang membuat Arsenal mulai menghitung kemungkinan untuk memboyong salah satu pemain sayap terbaik dunia jika negosiasi perpanjangan kontraknya menemui jalan buntu.

Sejauh ini belum ada pembicaraan resmi mengenai transfer. Namun, sumber yang sama menyebut Arsenal merupakan satu-satunya tujuan yang dianggap realistis apabila Vinicius memutuskan meninggalkan Santiago Bernabeu pada musim panas ini.

Situasi Vinicius Jadi Kunci Real Madrid sendiri masih berharap bisa mencapai kesepakatan kontrak baru dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Karena itu, peluang transfer masih sangat bergantung pada hasil negosiasi kedua belah pihak.

Menariknya, ketertarikan Los Blancos terhadap winger muda RB Leipzig, Yan Diomande, disebut tidak lepas dari perkembangan masa depan Vinicius. Kehadiran pemain muda itu dinilai sebagai antisipasi apabila Madrid akhirnya kehilangan salah satu bintang utamanya.

Tampil Gemilang di Piala Dunia Vinicius datang ke bursa transfer setelah tampil impresif bersama Brasil di Piala Dunia 2026.

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Ia mencetak empat gol dalam lima pertandingan dan menjadi salah satu pemain terbaik Selecao sepanjang turnamen. Meski demikian, performa apiknya belum cukup membawa Brasil melangkah lebih jauh setelah mereka tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia.

Rekam Jejak Mentereng di Madrid Sejak bergabung dari Flamengo pada 2018, Vinicius berkembang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Real Madrid.

Selama berseragam Los Blancos, ia telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk dua trofi Liga Champions, tiga gelar LaLiga, tiga Piala Super Spanyol, dan satu Copa del Rey.

Arsenal Terus Perkuat Sektor Sayap Meski baru saja mendatangkan Christos Tzolis dari Club Brugge, Arsenal tampaknya belum berhenti memperkuat lini serang mereka.