Arsenal Siapkan Tawaran Fantastis demi Memboyong Julián Álvarez dari Atlético Madrid

JawaPos.com – Arsenal dilaporkan sedang mempersiapkan langkah besar untuk merekrut penyerang Atlético Madrid, Julián Álvarez, pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7), Diketahui bahwa manajer Mikel Arteta menjadikan penyerang tim nasional Argentina tersebut sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang The Gunners.

Arteta menilai Álvarez memiliki karakteristik yang sesuai dengan gaya permainan Arsenal berkat kemampuan menekan lawan, mobilitas tinggi, kecerdasan taktis, serta ketajamannya di depan gawang.

Arsenal disebut tengah menyiapkan proposal senilai lebih dari USD 160 juta atau sekitar Rp2,6 triliun.

Tawaran tersebut dikabarkan terdiri atas uang tunai sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp1,63 triliun, ditambah penyerang asal Swedia, Viktor Gyökeres, yang memiliki nilai pasar sekitar USD 65 juta atau sekitar Rp1,06 triliun.

Apabila terealisasi, nilai transfer tersebut berpotensi menjadi salah satu transaksi terbesar pada bursa transfer musim panas tahun ini.

Meski demikian, Atlético Madrid masih mempertahankan pendiriannya untuk tidak melepas Julián Álvarez.

Sejak bergabung dengan klub asal ibu kota Spanyol itu, Álvarez berkembang menjadi salah satu pemain terpenting dalam skema permainan Diego Simeone berkat fleksibilitasnya di berbagai posisi lini depan.

Penampilannya bersama tim nasional Argentina pada Piala Dunia FIFA 2026 juga semakin meningkatkan nilai dan daya tariknya di pasar transfer internasional.