Patrick Vieira Selangkah Lagi Latih Timnas Senegal, Legenda Arsenal Siap Memulai Tantangan Baru

Patrick Vieira hampir jadi pelatih Timnas Senegal. (Istimewa)
JawaPos.com - Patrick Vieira dikabarkan semakin dekat dengan babak baru dalam perjalanan karir kepelatihannya. Legenda Arsenal dan Timnas Prancis itu disebut menjadi kandidat terkuat untuk menukangi Timnas Senegal setelah Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) memutuskan berpisah dengan Pape Thiaw usai Piala Dunia 2026.
Sejumlah laporan dari Eropa menyebut proses negosiasi antara Vieira dan petinggi federasi sudah berlangsung. Bahkan, penunjukan mantan gelandang berusia 50 tahun tersebut disebut tinggal menunggu penyelesaian akhir sebelum diumumkan secara resmi.
Jika kesepakatan tercapai, Vieira akan memulai tantangan pertamanya sebagai pelatih tim nasional senior. Selama ini, dia lebih dikenal menangani klub di berbagai kompetisi Eropa maupun Amerika Serikat.
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Meski identik dengan sepak bola Prancis, Vieira memiliki ikatan emosional dengan Senegal. Dia lahir di Dakar sebelum pindah ke Prancis bersama keluarganya saat masih berusia delapan tahun. Di negara itulah namanya berkembang hingga menjadi salah satu gelandang terbaik dunia.
Karier bermain Vieira dipenuhi berbagai prestasi. Bersama Arsenal, dia sukses mempersembahkan tiga gelar Liga Inggris dan empat trofi Piala FA.
Dia juga menjadi bagian penting skuad Prancis yang menjuarai Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Setelah pensiun sebagai pemain, Vieira langsung menekuni dunia kepelatihan.
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Dia memulai karier bersama New York City FC sebelum melanjutkan petualangan di Nice, Crystal Palace, Strasbourg, hingga Genoa di Liga Italia. Namun, kiprahnya bersama Genoa berakhir pada November tahun lalu.
Kini, kesempatan memimpin Senegal menjadi peluang besar bagi Vieira untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih di level internasional. Federasi Senegal mengambil langkah mencari pelatih baru setelah penampilan Teranga Lions di Piala Dunia 2026 dianggap belum memenuhi harapan.
Senegal gagal melangkah lebih jauh meski sempat menunjukkan performa menjanjikan. Pada fase grup, Senegal menelan kekalahan dari Prancis dan Norwegia. Mereka kemudian bangkit lewat kemenangan meyakinkan 5-0 atas Irak yang membawa mereka lolos ke babak 32 besar.
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