Arsenal Bernostalgia dengan Seragam Legendaris 'Bruised Banana' untuk Jersey Tandang Musim 2026/2027

Penggawa Arsenal berpatisipasi dalam peluncuran jersey tandang baru yang legendaris. (Arsenal/adidas)
JawaPos.com – Bernostalgia adalah hal yang paling menyenangkan dalam hal apapun. Hal itu kembali digunakan Arsenal untuk melakukan strategi pemasaran dalam inspirasi jersey yang baru mereka keluarkan di musim panas ini.
Juara bertahan Liga Inggris ini kerap menghadirkan kembali nuansa masa lalu melalui berbagai variasi jersey pertandingan, perlengkapan latihan, dan beragam memorabilia lain yang setiap musimnya. Hal juga berlaku untuk jersey tandang mereka menatap 2026/2027.
Desain yang didominasi warna biru dengan aksen kuning ini merupakan penghormatan yang disengaja terhadap seragam tandang legendaris "Bruised Banana" yang pernah dikenakan pada periode 1991 hingga 1993 silam.
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Salah satu bintang lini pertahanan The Gunners, Riccardo Calafiori buka suara terkait bagaiamana ikoniknya desain ‘Bruised Banana’ yang tidak sabar ia kenakan untuk mempertahankan mahkota Premier League serta tampil di Eropa
“Kami semua (para pemain Arsenal) tak sabar untuk bermain mengenakan seragam (tandang) ini,” ujar Riccardo Calafiori dalam rilis pers Arsenal, di mana pemain Italia ini lahir lebih dari satu dekade setelah seragam itu pertama kali dipakai.
“Kami tahu betapa besar desain ‘Bruised Banana’ bagi para pendukung kami. Anda hanya perlu melihat betapa banyaknya orang yang masih mengenakannya hingga hari ini untuk memahami betapa berartinya seragam itu bagi klub.
“Kami bangga mengenakan sesuatu yang memiliki sejarah begitu kuat dan menjadikannya inspirasi saat kami terus memacu diri untuk melangkah maju (di Inggris dan Eropa). Kini giliran kami untuk menciptakan warisan di klub ini.
“Kami telah menikmati begitu banyak momen luar biasa bersama para pendukung, namun kami masih haus akan lebih banyak (prestasi) lagi. Kami ingin terus meraih kemenangan, terus menciptakan kenangan istimewa bersama serta memberikan alasan bagi pendukung untuk merasa bangga terhadap tim ini,” tutupnya.
Calafiori melontarkan pengamatan yang tepat mengenai betapa ikoniknya seragam 'Bruised Banana' Arsenal ini, namun apakah era tersebut memang layak dikenang bagi pasukan London utara dengan begitu penuh kekaguman adalah persoalan lain.
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