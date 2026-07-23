Ini Daftar Pemain Termahal Dunia! Lamine Yamal Samai Erling Haaland, Salip Kylian Mbappe

Bintang muda Spanyol Lamine Yamal. (Istimewa)
JawaPos.com - Wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, terus mengejutkan publik. Selain performa, juga harga pasarnya. Bintang Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2026 tersebut saat ini sudah berharga 200 juta euro atau sekitar Rp4,09 triliun.
Dengan harga itu, ia berada di puncak daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi di dunia versi Transfermarkt. Harga remaja berusia 19 tahun itu sama seperti nilai pasar bomber Manchester City dan tim nasional Norwegia, Erling Haaland.
Di bawah Yamal dan Haaland ada Kylian Mbappe. Superstar Real Madrid yang baru saja meraih Sepatu Emas Piala Dunia 2026 itu punya nilai pasar 180 juta euro atau sekitar Rp3,6 triliun.
Melengkapi lima besar pemain dengan nilai pasar tertinggi dunia ada winger Bayern Munchen, Michael Olise dan gelandang mungil Barcelona, Pedri. Mereka sama-sama berharga 150 juta euro atau sekitar Rp3 triliun.
Di posisi keenam pemain dengan nilai pasar paling mahal ada Vinicius Junior. Penyerang sayap Real Madrid itu berharga 140 juta euro atau sekitar Rp2,8 triliun.
Harga pemain Brasil itu sama seperti tiga bintang PSG, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, dan Joao Neves. Ketiga pemain ini menjadi tulang punggung PSG menguasai Liga Champions dua musim terakhir.
Playmaker Real Madrid, Jude Bellingham melengkapi daftar 10 pemain dengan nilai pasar tertinggi. Pemain Inggris itu saat ini punya nilai pasa 130 juta euro atau sekitar Rp2,6 triliun. (amr)
1. Erling Haaland (Manchester City): 200 juta euro
2. Lamine Yamal (Barcelona): 200 juta euro
3. Kylian Mbappe (Real Madrid): 180 juta euro
4. Michael Olise (Bayern Munchen): 150 juta euro
5. Pedri (Barcelona): 150 juta euro
6. Vinicius Junior (Real Madrid): 140 juta euro
7. Vitinha (PSG): 140 juta euro
8. Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 140 juta euro
9. Joao Neves (PSG): 140 juta euro
10. Jude Bellingham (Real Madrid): 130 juta euro
11. Declan Rice (Arsenal): 120 juta euro
12. Desire Doue (PSG): 120 juta euro
13. Bukayo Saka (Arsenal): 110 juta euro
14. Ousmane Dembele (PSG): 100 juta euro
15. Dominik Szoboszlai (Liverpool): 100 juta euro
16. William Saliba (Arsenal): 100 juta euro
17. Cole Palmer (Chelsea): 100 juta euro
18. Julian Alvarez (Atletico Madrid): 100 juta euro
19. Jamal Musiala (Bayern Munchen): 100 juta euro
20. Florian Wirtz (Liverpool): 100 juta euro
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