Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 Juli 2026 | 05.01 WIB

Jose Mourinho Desak Real Madrid Rekrut Rodri, Los Blancos Diam-Diam Tancap Gas Kejar Michael Olise

Kapten timnas Spanyol Rodri. (Instagram/@sefutbol) - Image

Kapten timnas Spanyol Rodri. (Instagram/@sefutbol)

JawaPos.com - Bursa transfer Real Madrid kembali memanas jelang bergulirnya musim 2026/2027. Klub raksasa Spanyol itu dikabarkan sedang memprioritaskan dua nama besar untuk memperkuat skuad, yakni gelandang Manchester City Rodri dan winger Bayern Munchen Michael Olise.

Kabar tersebut mencuat setelah jurnalis Roberto Gomez mengungkapkannya dalam program La Tribu di Radio MARCA. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho disebut meminta manajemen mendatangkan Rodri sebagai tambahan kekuatan di lini tengah.

Rodri dinilai sebagai sosok yang mampu memberikan keseimbangan permainan sekaligus menjadi pemimpin baru di sektor tengah Los Blancos. Pengalaman, kualitas distribusi bola, hingga kemampuan membaca permainan membuat pemain timnas Spanyol itu menjadi target utama Mourinho.

"Mourinho menginginkan Rodri dengan segala cara. Dia sudah meminta kepada presiden Real Madrid agar pemain tersebut direkrut," ungkap Roberto Gomez.

Meski begitu, Real Madrid belum mengambil langkah resmi untuk merealisasikan transfer tersebut. Manajemen klub masih melakukan kajian terhadap sejumlah faktor sebelum mengajukan penawaran kepada Manchester City.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah usia Rodri. Kendati demikian, gelandang berusia 30 tahun itu disebut masih berada dalam performa terbaik sepanjang karirnya.

Selain itu, kondisi fisiknya juga menjadi bahan evaluasi agar investasi besar yang dikeluarkan klub tetap sepadan dengan kontribusi yang diberikan. 

Di tengah pembahasan mengenai Rodri, Real Madrid ternyata juga bergerak untuk memperkuat sektor serang. Nama Michael Olise masih menjadi salah satu target yang terus dipantau oleh manajemen.

Pemain sayap asal Prancis tersebut memang sudah beberapa kali dikaitkan dengan Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Roberto Gomez, proses pendekatan terhadap Olise masih terus berlangsung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Real Madrid Buka Jalan Mastantuono Dipinjamkan, Villarreal hingga Fulham Mulai Mengantre - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Buka Jalan Mastantuono Dipinjamkan, Villarreal hingga Fulham Mulai Mengantre

Jumat, 24 Juli 2026 | 00.51 WIB

Michael Olise Ingin Gabung Real Madrid, Bayern Munich Tegas Menolak Lepas Bintang Timnas Prancis - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Olise Ingin Gabung Real Madrid, Bayern Munich Tegas Menolak Lepas Bintang Timnas Prancis

Minggu, 19 Juli 2026 | 00.02 WIB

Real Madrid Pecahkan Rekor Gol di Piala Dunia 2026: Mbappe, Bellingham dan Vinicius Jadi Kunci - Image
Piala Dunia 2026

Real Madrid Pecahkan Rekor Gol di Piala Dunia 2026: Mbappe, Bellingham dan Vinicius Jadi Kunci

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.04 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore