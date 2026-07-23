Jose Mourinho Desak Real Madrid Rekrut Rodri, Los Blancos Diam-Diam Tancap Gas Kejar Michael Olise

Kapten timnas Spanyol Rodri. (Instagram/@sefutbol)
JawaPos.com - Bursa transfer Real Madrid kembali memanas jelang bergulirnya musim 2026/2027. Klub raksasa Spanyol itu dikabarkan sedang memprioritaskan dua nama besar untuk memperkuat skuad, yakni gelandang Manchester City Rodri dan winger Bayern Munchen Michael Olise.
Kabar tersebut mencuat setelah jurnalis Roberto Gomez mengungkapkannya dalam program La Tribu di Radio MARCA. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho disebut meminta manajemen mendatangkan Rodri sebagai tambahan kekuatan di lini tengah.
Rodri dinilai sebagai sosok yang mampu memberikan keseimbangan permainan sekaligus menjadi pemimpin baru di sektor tengah Los Blancos. Pengalaman, kualitas distribusi bola, hingga kemampuan membaca permainan membuat pemain timnas Spanyol itu menjadi target utama Mourinho.
"Mourinho menginginkan Rodri dengan segala cara. Dia sudah meminta kepada presiden Real Madrid agar pemain tersebut direkrut," ungkap Roberto Gomez.
Meski begitu, Real Madrid belum mengambil langkah resmi untuk merealisasikan transfer tersebut. Manajemen klub masih melakukan kajian terhadap sejumlah faktor sebelum mengajukan penawaran kepada Manchester City.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah usia Rodri. Kendati demikian, gelandang berusia 30 tahun itu disebut masih berada dalam performa terbaik sepanjang karirnya.
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Selain itu, kondisi fisiknya juga menjadi bahan evaluasi agar investasi besar yang dikeluarkan klub tetap sepadan dengan kontribusi yang diberikan.
Di tengah pembahasan mengenai Rodri, Real Madrid ternyata juga bergerak untuk memperkuat sektor serang. Nama Michael Olise masih menjadi salah satu target yang terus dipantau oleh manajemen.
Pemain sayap asal Prancis tersebut memang sudah beberapa kali dikaitkan dengan Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Roberto Gomez, proses pendekatan terhadap Olise masih terus berlangsung.
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