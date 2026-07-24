Gagal Dapatkan Olise? Berikut 5 Opsi Pemain Bintang yang Bisa Dibeli Real Madrid

Michael Olise mencatatkan tujuh assist dalam delapan laga di Piala Dunia 2026, mengalahkan capaian Pele 56 tahun silam. (Instagram/@equipedefrance)
JawaPos.com – Presiden Real Madrid, Florentino Perez dikenal sebagai sosok yang penuh ambisi mendatangkan mega bintang. Dulu ada Luis Figo, David Beckham, Cristiano Ronaldo, hingga Kylian Mbappe, berhasil mereka daratkan di ibu kota Spanyol.
Kini, nama Michael Olise tampaknya menjadi target pemain berlabel bintang papan atas dunia dalam daftar panjang pemain incaran yang terus bercokol di benak Perez pada bursa transfer musim panas ini.
Pria berusia 79 tahun tersebut telah berjanji untuk meneruskan tradisi mendatangkan pemain berstatus "Galactico" ke Santiago Bernabeu, dengan spanduk-spanduk yang tersebar di kota Madrid selama masa kampanye pemilihan ulang petinggi Los Blancos beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Jose Mourinho Desak Real Madrid Rekrut Rodri, Los Blancos Diam-Diam Tancap Gas Kejar Michael Olise
Namun, tampaknya target impian tersebut mungkin sulit diwujudkan, mengingat Bayern Munchen bersikap tegas menepis rumor transfer seputar Olise, dengan The Athletic menyebut perekrutan bintang Prancis kelahiran London itu dinilai "tidak realistis.”
Sementara itu, Madrid sejauh ini hanya mendatangkan satu gelandang berlabel kelas dunia, Bernardo Silva sebagai bagian dari upaya pembangunan kembali tim oleh Jose Mourinho musim panas ini.
Memang langkah perekrutan yang masuk akal, namun kecil kemungkinannya dapat memuaskan hasrat penggemar maupun sang presiden akan sesuatu yang spektakuler dan mencolok karena janjinya akan “Galactico.”
Baca Juga:Rekor 5 Dekade Pecah! Michael Olise Lewati Capaian Assist Pele dalam Satu Edisi Piala Dunia
Jika memang mendatangkan Olise tampaknya sudah tertutup, berikut adalah lima target transfer mega bintang lainnya yang bisa dibidik oleh Perez untuk mengisi susunan pemain utama Real Madrid musim 2026/2027.
Mungkin untuk saat ini bisa dibilan tidak ada perekrutan yang lebih baik dan lebih jelas bagi Real Madrid musim panas ini untuk mendatangkan pemain terbaik timnas Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2026.
Rodri, sukses kembali berada di puncak dunia bersama La Roja setelah meraih kejayaan di Amerika Utara, dan ia tetap menjadi pengatur lini tengah terbaik di dunia, bahkan setelah mengalami cedera ACL pada tahun 2024.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan