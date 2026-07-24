Gagal Dapatkan Olise? Berikut 5 Opsi Pemain Bintang yang Bisa Dibeli Real Madrid

JawaPos.com – Presiden Real Madrid, Florentino Perez dikenal sebagai sosok yang penuh ambisi mendatangkan mega bintang. Dulu ada Luis Figo, David Beckham, Cristiano Ronaldo, hingga Kylian Mbappe, berhasil mereka daratkan di ibu kota Spanyol.

Kini, nama Michael Olise tampaknya menjadi target pemain berlabel bintang papan atas dunia dalam daftar panjang pemain incaran yang terus bercokol di benak Perez pada bursa transfer musim panas ini.

Pria berusia 79 tahun tersebut telah berjanji untuk meneruskan tradisi mendatangkan pemain berstatus "Galactico" ke Santiago Bernabeu, dengan spanduk-spanduk yang tersebar di kota Madrid selama masa kampanye pemilihan ulang petinggi Los Blancos beberapa waktu lalu.

Namun, tampaknya target impian tersebut mungkin sulit diwujudkan, mengingat Bayern Munchen bersikap tegas menepis rumor transfer seputar Olise, dengan The Athletic menyebut perekrutan bintang Prancis kelahiran London itu dinilai "tidak realistis.”

Sementara itu, Madrid sejauh ini hanya mendatangkan satu gelandang berlabel kelas dunia, Bernardo Silva sebagai bagian dari upaya pembangunan kembali tim oleh Jose Mourinho musim panas ini.

Memang langkah perekrutan yang masuk akal, namun kecil kemungkinannya dapat memuaskan hasrat penggemar maupun sang presiden akan sesuatu yang spektakuler dan mencolok karena janjinya akan “Galactico.”

Jika memang mendatangkan Olise tampaknya sudah tertutup, berikut adalah lima target transfer mega bintang lainnya yang bisa dibidik oleh Perez untuk mengisi susunan pemain utama Real Madrid musim 2026/2027.

1. Rodri – Manchester City Mungkin untuk saat ini bisa dibilan tidak ada perekrutan yang lebih baik dan lebih jelas bagi Real Madrid musim panas ini untuk mendatangkan pemain terbaik timnas Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2026.