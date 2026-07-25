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Risma Azzah Fatin
Minggu, 26 Juli 2026 | 03.18 WIB

Alejandro Garnacho Resmi Berseragam Aston Villa Setelah Meninggalkan Chelsea Demi Tantangan Baru

Alenjandro Garnacho resmi bergabung dengan Aston Villa (Bein Sports) - Image

Alenjandro Garnacho resmi bergabung dengan Aston Villa (Bein Sports)

JawaPos.com – Alejandro Garnacho resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Aston Villa melalui status pinjaman yang disertai kewajiban pembelian permanen.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Kepindahan pemain sayap asal Argentina itu menjadi salah satu transfer penting Aston Villa menjelang bergulirnya musim baru.

Kehadiran Garnacho di Villa Park diharapkan mampu menghidupkan kembali performanya setelah menjalani periode yang tidak konsisten bersama Chelsea.

Pelatih Aston Villa, Unai Emery, disebut menjadi sosok utama di balik keberhasilan transfer tersebut. Emery meyakini Garnacho masih memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya.

Kepercayaan penuh dari sang pelatih menjadi alasan utama Garnacho memilih melanjutkan karier bersama Aston Villa.

Transfer Garnacho juga memperkuat hubungan bisnis antara Chelsea dan Aston Villa yang dalam beberapa tahun terakhir kerap melakukan transaksi pemain.

Nilai kesepakatan diperkirakan mendekati EUR 50 juta atau sekitar Rp 950 miliar dengan kontrak berdurasi empat musim yang mulai berlaku pada 2027.

Kerja sama tersebut dinilai menguntungkan kedua klub sekaligus membantu menjaga kepatuhan terhadap aturan Financial Fair Play.

Editor: Novia Tri Astuti
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