Chelsea Pecahkan Rekor Transfer Klub demi Merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa

JawaPos.com – Chelsea resmi menyelesaikan transfer Morgan Rogers dari Aston Villa dengan nilai mencapai EUR 137 juta atau sekitar Rp 2,60 triliun, sekaligus memecahkan rekor transfer dalam sejarah klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Kesepakatan tersebut juga menjadikan Rogers sebagai salah satu pemain Inggris termahal dalam sejarah sepak bola.

Gelandang serang berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak hingga Juni 2032 dengan opsi perpanjangan selama satu musim.

Morgan Rogers mengaku keputusan bergabung dengan Chelsea dipengaruhi oleh proyek yang dibangun pelatih Xabi Alonso.

Menurutnya, filosofi permainan yang diterapkan Alonso sesuai dengan karakter bermainnya dan memberikan ruang untuk berkembang.

Ia juga optimistis dapat memberikan kontribusi besar bagi Chelsea pada musim mendatang.

Kehadiran Rogers menjadi rekrutan besar ketiga Chelsea pada bursa transfer musim panas ini.

Sebelumnya, klub asal London tersebut telah mendatangkan Marco Palestra dari Atalanta dan Geovany Quenda dari Sporting CP. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Chelsea dalam memperkuat kualitas skuad.

Chelsea berharap kehadiran Rogers dapat meningkatkan daya saing tim dalam perebutan berbagai gelar musim ini. Pengalaman Rogers bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia FIFA 2026 menjadi salah satu alasan utama klub merekrutnya.