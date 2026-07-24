Chelsea Resmi Boyong Wonderkid Wigan Harrison Bettoni, Tolak Kontrak Baru Demi Kesempatan di Stamford Bridge

JawaPos.com - Chelsea kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun masa depan klub lewat perekrutan pemain muda berbakat. Kali ini, The Blues berhasil mengamankan tanda tangan penyerang muda Wigan Athletic, Harrison Bettoni, yang memilih melanjutkan kariernya di Stamford Bridge setelah menolak sejumlah tawaran kontrak baru dari klub lamanya.

Pemain berusia 18 tahun itu dikabarkan telah menyepakati kontrak berdurasi empat tahun bersama Chelsea. Meski resmi bergabung, Harrison Bettoni diproyeksikan lebih dulu mengembangkan kemampuannya bersama akademi klub sebelum mendapatkan kesempatan menembus skuad utama yang kini berada di bawah arahan Xabi Alonso.

Kepindahan Harrison Bettoni menjadi salah satu transfer pemain muda yang cukup menarik perhatian pada bursa transfer musim panas. Chelsea memang dikenal aktif memburu talenta muda terbaik sebagai investasi jangka panjang, dan Bettoni dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang.

Selama musim lalu, Bettoni tampil cukup impresif bersama tim utama Wigan Athletic. Meski usianya masih sangat muda, dia dipercaya tampil dalam 27 pertandingan senior dan mampu menyumbangkan empat gol di berbagai ajang kompetisi.

Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi AFC Wimbledon. Masuk dari bangku cadangan, Bettoni langsung mencetak gol penyeimbang melalui tendangan bebas hanya beberapa saat setelah menginjak lapangan.

Tak berhenti di situ, dia kembali mencetak gol kemenangan pada menit-menit akhir yang sekaligus menghadirkan kemenangan tandang pertama Wigan pada musim tersebut. Performa apiknya juga berlanjut di ajang Piala FA.

Bettoni menjadi pahlawan kemenangan Wigan atas Preston North End lewat gol tunggalnya pada putaran ketiga. Dia juga sempat tampil ketika Wigan harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 0-4 pada putaran keempat.

Penampilan konsisten itu membuat sejumlah klub memantau perkembangannya. Chelsea akhirnya menjadi klub yang berhasil mengamankan jasa sang pemain.