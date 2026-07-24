Kabar Buruk Barcelona! Frenkie de Jong Lewatkan Awal Musim 2026/2027 Akibat Cedera Lutut

JawaPos.com – Gelandang tengah andalan Barcelona, ​​Frenkie de Jong sudah dipastikan akan melewatkan awal musim baru 2026/2027 dan berpotensi absen selama berbulan-bulan ke depan akibat cedera ligamen lutut.

Pesepak bola berusia 29 tahun itu tampil sebagai starter dalam keempat pertandingan Piala Dunia musim panas ini, saat Belanda tersingkir di babak 32 besar oleh Maroko. Namun, ia kembali ke Barca dengan membawa cedera parah tersebut.

Ia bermain selama 90, 59, dan 72 menit dalam pertandingan fase grup melawan Jepang, Swedia, dan Tunisia, De Jong bermain selama 110 menit saat Belanda kalah dari Maroko melalui adu penalti.

Pesepak bola kelahiran Gorinchem ini memang sempat mengalami masalah kebugaran musim lalu, meskipun sebagian besar terkait dengan otot. Ia melewatkan 11 laga di akhir musim akibat cedera hamstring, namun berhasil pulih dan bermain untuk tim nasional di Amerika Utara.

"Tes medis telah mengonfirmasi bahwa De Jong mengalami robekan pada ligamen kolateral medial (MCL) di lutut kanannya," demikian konfirmasi dari juara bertahan Spanyol tersebut pada Kamis (23/7).

"Pemain tersebut akan terus menjalani perawatan di bawah pengawasan staf medis Barcelona, dan perkembangan pemulihannya akan dipantau secara intensif selama beberapa minggu ke depan."

Hingga saat ini tim medis Blaugrana sendiri masih belum memastikan berapa lama De Jong akan menjadi pasien ruang perawatan di Catalunya, meskipun opsi untuk operasi besar telah dikesampingkan dokter untuk saat ini.

Namun ESPN mengungkap bahwa kecil kemungkinannya sang maestro lini tengah akan siap tampil pada laga pembuka La Liga melawan Elche pada (24/8), sementara dalam skenario terburuk, ia bisa absen bermain selama beberapa bulan ke depan.