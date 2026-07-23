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Aprillia JP
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.07 WIB

Barcelona Sepakat Boyong Jesse Bisiwu dari Club Brugge, Masa Kontrak Hingga Lima Tahun

Barcelona capai kesepakatan untuk transfer Jesse Bisiwu. (@bisiwujesse/Instagram) - Image

Barcelona capai kesepakatan untuk transfer Jesse Bisiwu. (@bisiwujesse/Instagram)

JawaPos.com - Barcelona dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain sayap muda asal Belgia Jesse Bisiwu dari Club Brugge dengan nilai transfer sekitar EUR 8,5 juta (sekitar Rp 174 miliar). Pemain berusia 18 tahun itu disebut telah menyepakati kontrak berdurasi lima tahun bersama Barcelona. 

Bisiwu dijadwalkan segera bergabung dengan skuad asuhan Hansi Flick untuk mengikuti agenda pramusim dalam beberapa hari ke depan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Club Brugge juga akan menerima klausul sebesar 20 persen dari nilai transfer Bisiwu di masa depan.

Dilansir dari ESPN, proses negosiasi antara Barcelona dan Brugge telah berlangsung selama beberapa bulan. Bisiwu dikabarkan memiliki keinginan yang kuat untuk bergabung dengan klub raksasa Spanyol itu. Meski sempat menahan dengan permintaan harga lebih tinggi, Brugge akhirnya menyetujui transfer itu. Pasalnya, kontrak sang pemain akan berakhir pada 2027.

Bisiwu sendiri menjadi rekrutan terbaru Barcelona setelah sebelumnya mendatangkan Anthony Gordon dengan nilai transfer mencapai EUR 70 juta (sekitar Rp 1,4 triliun). Kehadiran pemain muda Belgia itu diharapkan dapat menambah kekuatan di lini serang Blaugrana.

Dalam tahap awal, Bisiwu akan langsung bergabung dengan tim utama selama pramusim. Namun, tidak menutup kemungkinan Bisiwu juga akan mendapatkan menit bermain bersama Barca Atletic yang berkompetisi di kasta keempat sepak bola Spanyol.

Meski mendapat penilaian tinggi selama di Club Brugge, Bisiwu belum sempat mencatatkan penampilan kompetitif bersama tim utama. Bisiwu lebih banyak bermain untuk Club NXT di Challenger Pro League, serta menjadi bagian penting dari tim U-19 Brugge yang berhasil mencapai final UEFA Youth League musim lalu.

Pada laga final itu, Brugge harus mengakui keunggulan Real Madrid. Menariknya, di tengah ketertarikan Barcelona yang semakin serius dan mandeknya negosiasi perpanjangan kontrak dengan Club Brugge, Bisiwu justru tidak dimainkan dalam semifinal melawan Benfica maupun final menghadapi Madrid pada April 2026.

Editor: Hendra
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