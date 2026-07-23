Barcelona Resmi Datangkan Karim Adeyemi, Siap Bersaing dengan Raphinha dan Anthony Gordon!

JawaPos.com - Barcelona resmi mendatangkan Karim Adeyemi untuk memperkuat skuadnya musim 2026/2027 dan terikat kontrak hingga 2031. Pemain timnas Jerman tersebut sudah siap untuk bersaing dengan Raphinha dan Anthony Gordon.

Datang ke tim besar seperti Barcelona membuat Karim Adeyemi sadar dengan ekspektasi tinggi dari para pendukung. Namun, dia akan membuktikannya dengan menampilkan performa terbaiknya.

"Ekspektasi sangat tinggi. Saya datang ke klub terbaik di dunia dan saya berharap dapat menunjukkan kepada pelatih dan para penggemar bahwa saya adalah pemain untuk Barca," kata Karim Adeyemi yang dikutip dari Mundo Deportivo, Kamis (23/7).

Meraih gelar Liga Champions bukanlah tujuan satu-satunya Adeyemi bersama Barcelona. Dia ingin semua gelar bergengsi bisa diraihnya dan kedatangannya diharapkan bisa membantu hal tersebut.

"Sangat penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Di Barca, setiap pertandingan penting dan saya akan mencoba membantu memenangkan Liga Champions dan setiap gelar lain yang mungkin," jelas Adeyemi.

Pemain 24 tahun tersebut sering dimainkan di posisi sayap kanan saat masih bermain untuk Borussia Dortmund. Itu berarti, Adeyemi akan bersaing dengan Raphinha yang merupakan pemain andalan di posisi sayap kanan.

Selain itu, Adeyemi juga bisa bermain sebagai sayap kiri, tempat Anthony Gordon yang merupakan pemain baru Barcelona. Mengenai persaingan tersebut, dia mengaku sudah siap untuk menghadapinya karena bisa bermain di berbagai posisi.

"Itu tidak penting bagi saya, saya sudah pernah bermain di setiap posisi. Saya di sini untuk membantu tim," tegas Karim Adeyemi.