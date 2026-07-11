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Andika Rachmansyah
Sabtu, 11 Juli 2026 | 23.48 WIB

Argentina vs Swiss: Meski Tanpa Johan Manzambi, Tim Nati Siap Buat Lionel Messi Cs Menderita

Granit Xhaka saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. (Dok. IG/@swissnatimen) - Image

Granit Xhaka saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. (Dok. IG/@swissnatimen)

JawaPos.com - Timnas Swiss menghadapi tantangan berat di babak perempat final Piala Dunia 2026 dengan menghadapi juara bertahan, Argentina. Meski demikian, tim berjuluk Nati itu menegaskan kesiapannya untuk membuat Lionel Messi dan kawan-kawan menderita.

Duel Swiss vs Argentina bergulir di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026) pukul 08.00 WIB. La Albiceleste, julukan Timnas Argentina, sangat diunggulkan untuk memenangi pertandingan tersebut.

Selain karena statusnya sebagai juara bertahan dan punya kedalaman skuad bertabur bintang, Argentina juga sedang dalam performa ciamik. Tim arahan Lionel Scaloni itu belum pernah menelan kekalahan dalam kampanyenya di Piala Dunia 2026.

Argentina menyapu bersih lima pertandingan yang telah dimainkan dengan hasil kemenangan. Terbaru, La Albiceleste meraih kemenangan dramatis atas Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Sosok Lionel Messi juga akan menjadi ancaman nyata bagi Swiss. Pemain berjuluk La Pulga itu sudah mencetak delapan gol. Dia bersaing ketat dengan bintang Prancis, Kylian Mbappe dalam tabel klasemen pencetak gol terbanyak.

Sementara, Swiss melaju ke babak perempat final dengan kemenangan dramatis atas Kolombia. Skuad Nati mengalahkan Luis Diaz dkk lewat drama adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol hingga 120 menit.

Dari lima pertandingan yang telah dimainkan, Swiss mencatat empat kemenangan dan satu imbang. Namun bisa dikatakan, tim asuhan Murat Yakin itu belum bertemu dengan tim raksasa di Piala Dunia 2026. Argentina menjadi lawan terkuat mereka di Piala Dunia 2026.

Swiss Bertekad Bikin Argentina Menderita

Di atas kertas, Argentina memang jauh diunggulkan dibanding Swiss. Namun, skuad Nati menatap duel pamungkas itu dengan persiapan serius.

Penyerang Swiss, Zeki Amdouni mengatakan bahwa timnya telah membedah permainan Argentina. Pemain Burnley itu yakin skuad Nati bisa memberikan kejutan kepada La Albiceleste sehingga bisa melangkah lebih jauh.

Editor: Banu Adikara
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