Johan Manzambi Jadi Rebutan Klub Liga Inggris, Aston Villa Tikung Penawaran Newcastle United

Johan Manzambi jadi rebutan Aston Villa dan Newcastle United. (Instagram/@_jkmanzambi)
JawaPos.com - Aston Villa dilaporkan berada di posisi terdepan dalam perburuan gelandang Timnas Swiss Johan Manzambi. Sebelumnya, Newcastle United sebenarnya telah menyetujui nilai transfer sebesar GBP 49 juta (sekitar Rp 1,1 triliun) dengan klub asal Jerman Freiburg pekan lalu. Newcastle bahkan telahmencapai kesepakatan verbal dengan pemain berusia 20 tahun itu.
Klub berjuluk The Magpies itu berupaya segera merampungkan transfer karena menyadari adanya persaingan dari Aston Villa. Namun, proses negosiasi Newcastle terkendala karena Manzambi tengah memperkuat negaranya di Piala Dunia 2026, sehingga detail akhir belum dapat ditandatangani. Kondisi itu membuat klub lain masih punya peluang untuk ikut masuk dalam perburuan.
Aston Villa lalu mempercepat pendekatan mereka, terutama setelah gelandang andalan Amadou Onana mengalami cedera ligamen yang membuatnya harus absen dalam jangka waktu lama. Nilai transfer Manzambi yang ditawarkan Aston Villa diperkirakan mendekati GBP 60 juta (sekitar Rp 1,4 triliun) yang berpotensi menjadi rekor baru bagi klub.
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Villa sendiri memiliki keunggulan dengan menawarkan kesempatan tampil di Liga Champions serta paket gaji yang kompetitif. Klub asuhan Unai Emery itu saat ini optimistis dapat segera merampungkan kesepakatan dengan Manzambi.
Sumber internal Newcastle United yang dilansir dari Daily Mail pun mengaku bahwa meskipun pembicaraan dengan pihak Manzambi berjalan positif, tidak pernah ada keyakinan penuh bahwa sang pemain berkomitmen untuk bergabung. Mereka juga mencurigai adanya klub lain yang terus memantau situasi.
Sementara itu, Aston Villa juga harus tetap berhati-hati mengingat adanya batasan finansial ketat dari UEFA yang dapat memaksa mereka melepas pemain jika mendatangkan pembelian besar. Aston Villa pun menegaskan bahwa tidak akan melepas Morgan Rogers kecuali ada tawaran di atas GBP 100 juta (sekitar Rp 2,4 triliun) untuk sang penyerang. Sementara itu, rekan setimnya Ollie Watkins juga tengah diminati klub raksasa Turki Fenerbahce yang dikabarkan siap menawarkan kontrak tiga tahun dengan kenaikan gaji signifikan.
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Manzambi sendiri tampil impresif sebagai salah satu bintang muda di Piala Dunia 2026 dengan mencatatkan tiga gol dan dua asis sebelum langkahnya terhenti akibat cedera lutut. Manzambi juga sempat menarik perhatian Aston Villa saat menghadapi Freiburg di persiapan final Liga Europa pada Mei 2026, tetapi tim asal Jerman itu kalah 0-3 dari skuad Emery.
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