Arsenal, Tottenham hingga Newcastle Kepincut Bintang Muda Norwegia Antonio Nusa

JawaPos.com – Penampilan gemilang Antonio Nusa bersama Timnas Norwegia di Piala Dunia 2026 membuat namanya semakin panas di bursa transfer musim panas. Winger berusia 21 tahun itu kini dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub Liga Inggris, termasuk Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United.

Nusa tampil impresif sepanjang turnamen dengan mengandalkan kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta fleksibilitas bermain di berbagai posisi lini depan. Performa tersebut menarik perhatian banyak pemandu bakat dari klub-klub elite Eropa yang memantau langsung aksinya di Amerika Utara.

Karier Nusa terus menanjak sejak bergabung dengan RB Leipzig dari Club Brugge pada Agustus 2024 dengan nilai transfer sekitar 21 juta euro. Di klub Bundesliga tersebut, ia perlahan menjelma menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Die Roten Bullen.

Performa konsistennya di level klub kemudian membawanya menjadi bagian penting Timnas Norwegia. Salah satu momen terbaiknya hadir saat mencetak gol krusial dalam kemenangan 2-1 atas Pantai Gading di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Menurut laporan TEAMtalk, Liga Inggris menjadi destinasi yang paling mungkin bagi pemain kelahiran Langhus tersebut apabila memutuskan hengkang dari Leipzig.

"Arsenal dikabarkan memantau Nusa dengan saksama karena mereka ingin mendatangkan sayap kiri baru, sementara Tottenham sudah lama mengagumi pemain muda tersebut dan sebelumnya pernah menjalin kontak dengan agennya," tulis TEAMtalk.

Tak hanya dua klub London Utara itu, Newcastle United juga disebut menunjukkan ketertarikan serius terhadap Nusa. The Magpies bahkan dikabarkan mempertimbangkannya sebagai opsi apabila Anthony Gordon hengkang. Selain itu, Aston Villa dan Crystal Palace juga masuk dalam daftar klub Premier League yang memonitor perkembangannya.

Meski demikian, upaya merekrut Nusa diperkirakan tidak akan mudah. Leipzig dikabarkan memasang banderol sekitar 50–60 juta euro untuk sang pemain, yang masih terikat kontrak hingga 2029. Kondisi tersebut membuat klub asal Jerman itu tidak berada dalam posisi terdesak untuk melepas salah satu aset terbaiknya.

Meski negosiasi diperkirakan bakal berlangsung alot, laporan yang sama menyebut Nusa terbuka terhadap peluang menjajal Premier League sebagai langkah berikutnya dalam kariernya.