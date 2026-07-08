William Saliba Diburu Klub Elite Eropa Mambuat Arsenal Pasang Harga Selangit Senilai Rp 2,85 Triliun

William Saliba (Instagram @w.saliba4)
JawaPos.com – William Saliba menjadi salah satu pemain yang paling banyak diburu pada bursa transfer musim panas setelah tampil konsisten bersama Arsenal.
Dilansir dari laman One Football pada Rabu (8/7), Bek asal Prancis itu dikabarkan masuk dalam radar sejumlah klub elite Eropa, termasuk Barcelona, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain.
Meski demikian, Arsenal menegaskan tidak berniat melepas salah satu pemain andalannya tersebut dalam waktu dekat.
Manajemen Arsenal dikabarkan hanya bersedia mempertimbangkan penawaran dengan nilai yang benar-benar luar biasa untuk Saliba. Klub asal London itu disebut mematok harga sebesar EUR 150 juta atau sekitar Rp2,85 triliun. Nilai tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan Arsenal terhadap peran penting Saliba di dalam skuad.
Keputusan Arsenal mempertahankan Saliba dinilai sejalan dengan ambisi klub untuk bersaing dalam perebutan gelar pada musim mendatang. Manajemen tidak ingin kehilangan pemain inti yang menjadi fondasi utama lini pertahanan tim asuhan Mikel Arteta.
Karena itu, Arsenal memilih mempertahankan sang bek meskipun mendapat banyak godaan dari klub-klub besar Eropa.
Saliba kini telah menjelma menjadi salah satu bek terbaik di Liga Inggris berkat penampilan yang konsisten dalam beberapa musim terakhir. Pemain berusia 25 tahun itu dikenal memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, tenang saat menguasai bola, serta tangguh dalam duel bertahan. Performa tersebut membuat namanya terus menjadi incaran pada setiap jendela transfer.
Duet William Saliba dan Gabriel Magalhães juga dinilai menjadi salah satu faktor penting di balik solidnya pertahanan Arsenal. Keduanya mampu menghadirkan keseimbangan, kecepatan, dan ketenangan ketika menghadapi tekanan dari lawan.
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