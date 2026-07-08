Arsenal Dapatkan Kiper Gratis, Illan Meslier Sepakat Hengkang dari Leeds United

JawaPos.com – Juara bertahan Liga Inggris Arsenal dikabarkan segera mendapatkan penjaga gawang baru tanpa mengeluarkan biaya transfer. The Gunners dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan mantan kiper Leeds United, Illan Meslier, yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Elland Road berakhir pada akhir Juni lalu.

Menurut laporan talkSPORT, Meslier kini tinggal menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak bersama Arsenal. Kiper asal Prancis itu diproyeksikan menjadi pelapis David Raya setelah Kepa Arrizabalaga dipastikan meninggalkan Stadion Emirates pada bursa transfer musim panas ini.

“Meslier akan diproyeksikan menjadi pelapis bagi David Raya di bawah mistar gawang The Gunners, mengingat kiper pilihan kedua saat ini, Kepa Arrizabalaga bakal meninggalkan klub pada musim panas ini,” tulis laporan talkSPORT.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta disebut menginginkan sosok penjaga gawang yang sudah memiliki pengalaman di Liga Inggris. Kehadiran Meslier juga membuka peluang bagi kiper muda Tommy Setford untuk dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain reguler di tim utama.

Meslier mengakhiri kebersamaannya dengan Leeds setelah melalui periode yang sulit. Kiper berusia 26 tahun itu sempat menjadi pilihan utama, tetapi posisinya perlahan tergeser hingga hanya menjadi kiper ketiga setelah kedatangan Lucas Perri pada musim panas tahun lalu.

Sepanjang musim 2026/2027, Meslier tidak mencatatkan satu pun penampilan kompetitif bersama tim utama Leeds. Ia hanya beberapa kali dipercaya memperkuat tim U-21 sebelum akhirnya kontraknya tidak diperpanjang.

Padahal, saat masih menjadi andalan Leeds, Meslier menerima gaji sekitar 80 ribu pound sterling per pekan. Penjaga gawang dengan tinggi badan 197 sentimeter itu sempat menjadi salah satu prospek terbaik di Liga Inggris setelah tampil impresif sejak menggantikan Kiko Casilla pada musim 2019/2020.

Namun, performanya menurun dalam beberapa musim terakhir. Meslier kehilangan tempat di bawah asuhan Daniel Farke pada musim semi 2025 setelah melakukan sejumlah kesalahan yang berujung gol. Posisinya kemudian digantikan Karl Darlow.

Penampilan terakhir Meslier bersama Leeds terjadi saat bermain imbang 2-2 melawan Swansea City pada Maret 2025. Setelah itu, kariernya di Elland Road semakin meredup hingga akhirnya berpisah dengan klub sebagai pemain bebas transfer.