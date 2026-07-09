Arsenal Ajukan Tawaran Kedua untuk Bruno Guimaraes, Newcastle United Masih Tahan Bintang Timnas Brasil

JawaPos.com – Arsenal dilaporkan kembali mengajukan penawaran kedua untuk mendatangkan gelandang timnas Brasil, Bruno Guimaraes, setelah tawaran pertama mereka ditolak oleh Newcastle United.

Meski sempat mendapat penolakan, ESPN melaporkan bahwa The Gunners terus memantau situasi Guimaraes melalui jaringan perantara dan pemandu bakat mereka. Hal itu menunjukkan keseriusan Arsenal untuk merekrut kapten Newcastle tersebut pada bursa transfer musim panas ini.

Di sisi lain, Newcastle masih bersikeras tidak ingin melepas pemain berusia 28 tahun itu. Namun, Guimaraes dikabarkan telah menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan St James' Park dan bergabung dengan juara bertahan Liga Inggris tersebut.

Sebelumnya, klub asal Tyneside itu menolak tawaran resmi pertama Arsenal senilai GBP 55 juta. Arsenal kemudian meningkatkan proposal mereka melalui penawaran lisan sebesar GBP 65 juta. Meski demikian, nilai tersebut masih belum cukup untuk membuka negosiasi lebih lanjut.

Pakar transfer dunia, Fabrizio Romano, mengonfirmasi bahwa peluang tercapainya kesepakatan kini semakin terbuka. Menurutnya, proses negosiasi berlangsung lebih sederhana karena tidak lagi melibatkan perantara.

"Tidak ada perantara yang terlibat karena agen-agen Bruno Guimaraes, yaitu Giuliano Bertolucci, Kia Joorabchian, dan Alexis Malavolta, menangani proses ini secara langsung. Saat ini, pembicaraan berkisar pada angka antara tawaran kedua sebesar GBP 65 juta hingga harga yang diinginkan Newcastle, yakni sekitar GBP 90 juta," tulis Fabrizio Romano. Apabila transfer ini rampung, Newcastle akan kehilangan pemain penting ketiga mereka pada bursa transfer musim panas ini setelah Anthony Gordon hengkang ke Barcelona dengan nilai GBP 69,3 juta dan Sandro Tonali direkrut Tottenham Hotspur seharga GBP 100 juta.

Bagi Arsenal, kehadiran Guimaraes akan semakin memperkuat kedalaman skuad di lini tengah. Mikel Arteta nantinya memiliki banyak opsi berkualitas, seperti Declan Rice, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Myles Lewis-Skelly, hingga Bruno Guimaraes.